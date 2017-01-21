Серена Уильямс вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Американка Серена Уильямс смогла выйти в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне, сообщает Р-Спорт.

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Теперь в матче за выход в четвертьфинал Уильямс сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой.

В субботу, 21 января, вторая ракетка турнира в матче третьего круга победила свою соотечественницу Николь Гиббс со счетом 6:1, 6:3.

Матч длился один час три минуты.

Напомним, ранее экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс объявила о помолвке с американским интернет-предпринимателем Алексисом Оганяном.