Джокович сыграл в теннис в инвалидном кресле

Соперником серба на корте стал австралиец Дилан Алкотт, который в минувшем году победил на Australian Open, а на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро спортсмен завоевал "золото" и в одиночном, и в парном разрядах. В связи с этим Джокович сел в коляску.

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Ранее сообщалось, что Джокович обыграл первую ракетку мира британца Энди Маррея в финале теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.