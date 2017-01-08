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Джокович обыграл первую ракетку мира Маррея в финале турнира в Дохе

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Счет личных встреч между Джоковичем и Марреем, который в конце прошлого года сместил серба с первой строчки рейтинга АТР, стал 25-11 в пользу победителя турнира в Дохе.
Новак Джокович
RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Серб Джокович стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису
PHILIPPE LOPEZ / AFP
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КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В финале теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов, серб Новак Джокович обыграл первую ракетку мира британца Энди Маррея, сообщает Р-Спорт.

Джокович, посеянный под вторым номером, победил в трех сетах — 6:3, 5:7, 6:4. Матч продолжался 2 часа 54 минуты.

Счет личных встреч между Джоковичем и Марреем, который в конце прошлого года сместил серба с первой строчки рейтинга АТР, стал 25-11 в пользу победителя турнира в Дохе.

Ранее сообщалось, что Энди Маррей стал победителем итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне, призовой фонд которого составляет 7,5 миллиона долларов, в финале переиграв Новака Джоковича.

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