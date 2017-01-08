Джокович обыграл первую ракетку мира Маррея в финале турнира в Дохе

PHILIPPE LOPEZ / AFP "Ролан Гаррос"-2016: испанская сенсация и исторический триумф Джоковича В финале теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов, серб Новак Джокович обыграл первую ракетку мира британца Энди Маррея, сообщает Р-Спорт.

Джокович, посеянный под вторым номером, победил в трех сетах — 6:3, 5:7, 6:4. Матч продолжался 2 часа 54 минуты.

Счет личных встреч между Джоковичем и Марреем, который в конце прошлого года сместил серба с первой строчки рейтинга АТР, стал 25-11 в пользу победителя турнира в Дохе.

Ранее сообщалось, что Энди Маррей стал победителем итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне, призовой фонд которого составляет 7,5 миллиона долларов, в финале переиграв Новака Джоковича.