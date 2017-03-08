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    Серена Уильямс снялась с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами

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    Серена Уильямс заявила, что не может тренироваться из-за проблем с коленями, однако намерена "двигаться вперед" и нетерпением ждет возвращения на корт. Новым лидером рейтинга стала немка Ангелика Кербер.
    Серена Уильямс. Архивное фото
    REUTERS Eduardo Munoz

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Первая ракетка мира американка Серена Уильямс отказалась от дальнейшего участия в турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.

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    Турнир в Индиан-Уэллсе стартовал 6 марта и продлится до 19 марта, а турнир в Майами пройдет с 21 марта по 2 апреля.

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    "К сожалению, мне нужно сняться с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами. Я не могу тренироваться из-за своих коленей, и разочарована, что меня не будет на этих турнирах. Я буду продолжать двигаться вперед и оставаться позитивной. Я с нетерпением жду возвращения на корт, как только это будет в моих силах", — заявила Уильямс, слова которой приводятся на официальном сайте турнира в Индиан-Уэллсе.

    Американка дважды выигрывала турнир в Индиан-Уэллсе и восемь раз побеждала в Майами.

    В связи с решением Уильямс новым лидером рейтинга стала немка Ангелика Кербер. 

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