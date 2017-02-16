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    Фотоленты

    Серена Уильямс разделась для глянцевого журнала

    (обновлено: )38705
    Серена Уильямс
    Серена Уильямс
    Серена Уильямс
    Серена Уильямс
    Серена Уильямс
    Серена Уильямс
    Серена Уильямс
    Серена Уильямс
    Серена Уильямс
    Серена Уильямс
    si.com
    Серена Уильямс
    Серена Уильямс
    si.com
    Серена Уильямс
    Серена Уильямс
    si.com
    Серена Уильямс
    Серена Уильямс
    si.com
    Серена Уильямс
    Серена Уильямс
    si.com
    Серена Уильямс
    Серена Уильямс
    si.com
    Серена Уильямс
    Серена Уильямс
    si.com
    Серена Уильямс
    Серена Уильямс
    si.com

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    Серена Уильямс

    Американская теннисистка Серена Уильямс снялась в откровенной фотосессии для журнала Sports Illustrated.

    "Хочу, чтобы люди забыли о стандартах красоты, захвативших мир, и наконец-то почувствовали себя комфортно в своем теле. Выглядеть сильной и сексуальной — здорово. Я действительно хочу донести это до тех, у которых мой тип фигуры", — заявила 35-летняя теннисистка.

    Смотрите также: Феерическая победа Свитолиной над Уильямс

    В конце января американка вернулась на первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ей удалось сделать это благодаря победе на Australian Open.

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