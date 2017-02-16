Серена Уильямс разделась для глянцевого журнала

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась в откровенной фотосессии для журнала Sports Illustrated.

"Хочу, чтобы люди забыли о стандартах красоты, захвативших мир, и наконец-то почувствовали себя комфортно в своем теле. Выглядеть сильной и сексуальной — здорово. Я действительно хочу донести это до тех, у которых мой тип фигуры", — заявила 35-летняя теннисистка.

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В конце января американка вернулась на первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ей удалось сделать это благодаря победе на Australian Open.