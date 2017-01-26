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    Сестры Уильямс сыграют друг с другом в финале Australian Open

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    В последний раз Серена и Винус Уильямс играли друг с другом в финале турнира серии Большого шлема в 2009 году на Уимблдоне. Счет личных встреч сестер Уильямс – 16-11 в пользу Серены.
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    Серена Уильямс. Архивное фото
    REUTERS Eduardo Munoz

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Американка Серена Уильямс вышла в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, где встретится со своей старшей сестрой Винус Уильямс.

    Элина Свитолина и Серена Уильямс
    REUTERS Kevin Lamarque
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    В полуфинале вторая ракетка турнира Серена Уильямс победила хорватку Мирьяну Лучич-Барони. Матч продолжался 50 минут и завершился со счетом 6:2, 6:1, сообщает Р-Спорт.

    Счет личных встреч сестер Уильямс – 16-11 в пользу Серены. В последний раз они играли друг с другом в финале турнира серии Большого шлема в 2009 году на Уимблдоне. Тогда победу праздновала Серена со счетом 7:6 (7:3), 6:2.

    Серена Уильямс шесть раз побеждала на Открытом чемпионате Австралии, последний – в 2015 году. Для Винус лучшим достижением на Australian Open стал выход в финал в 2003 году.

    В прошлом году Серена Уильямс потерпела поражение от украинки Элины Свитолиной со счетом 4:6, 3:6 в матче 1/8 финала Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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