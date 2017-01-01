Умер американский актер Уильям Кристофер - СМИ

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Американский актёр Уильям Кристофер, наиболее известен исполнением роли отца Джона Патрика Фрэнсиса Мулкахи, более известного как отец Мулкахи, в телесериале M*A*S*H, умер в возрасте 84 года.

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Об этом сообщает BNO News со ссылкой на KABC.

Ранее сообщалось, что американская актриса и певица Дебби Рейнольдс, мать актрисы Керри Фишер, скончавшейся во вторник, ушла из жизни после экстренной госпитализации в США.