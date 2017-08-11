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    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто

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    Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла легенду мирового тенниса Винус Уильямс, и вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA в Торонто.
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    Свитолина одержала победу в третьем раунде турнира Rogers Cup. Элина Свитолина (Украина, 5) – Винус Уильямс (США, 9) – 6:2, 6:1.

    Следующей соперницей украинки станет испанка Гарбинье Мугуруса.

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    "Да, это знаменательно! Хотя, честно говоря, я не думала об этом. Да и вообще не задумываюсь о таких вещах много, чтобы не расслабляться и не упустить в жизни чего-то более важного. Другое дело, что уверенности в своих силах такие победы, конечно, добавляют", – сказала Свитолина после победы.

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