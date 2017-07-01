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    Винус Уильямс грозит судебный иск из-за смертельной аварии

    (обновлено: )49
    На одном из перекрестков города знаменитая теннисистка на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем. В результате аварии 78-летний Барсон получил тяжелую травму головы и спустя две недели скончался в больнице.
    Американская теннисистка Винус Уильямс. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Семья Джерома Барсона, который погиб в результате дорожной аварии с участием знаменитой теннисисткой Винус Уильямс, подала на нее в суд, сообщает АР.

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    Фатальная авария произошла 9 июня в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида. На одном из перекрестков города 37-летняя Уильямс на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем. В результате аварии 78-летний Барсон получил тяжелую травму головы и спустя две недели скончался в больнице. Его супруга Линда, управлявшая автомобилем, также была госпитализирована с множественными ушибами и переломами. Согласно отчету полиции виновницей аварии является нарушившая правила дорожного движения Уильямс.

    Уильямс-старшая пока что еще не получила вызов в суд, и ей не предъявлено официальное обвинение. Ранее ее адвокат Малькольм Каннингем заявил, что ДТП произошло в результате несчастного случая. Однако Линда Барсон заявила, что Винус нарушила правила и при ДТП двигалась на красный цвет.

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