Винус Уильямс грозит судебный иск из-за смертельной аварии

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Семья Джерома Барсона, который погиб в результате дорожной аварии с участием знаменитой теннисисткой Винус Уильямс, подала на нее в суд, сообщает АР.

Фатальная авария произошла 9 июня в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида. На одном из перекрестков города 37-летняя Уильямс на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем. В результате аварии 78-летний Барсон получил тяжелую травму головы и спустя две недели скончался в больнице. Его супруга Линда, управлявшая автомобилем, также была госпитализирована с множественными ушибами и переломами. Согласно отчету полиции виновницей аварии является нарушившая правила дорожного движения Уильямс.

Уильямс-старшая пока что еще не получила вызов в суд, и ей не предъявлено официальное обвинение. Ранее ее адвокат Малькольм Каннингем заявил, что ДТП произошло в результате несчастного случая. Однако Линда Барсон заявила, что Винус нарушила правила и при ДТП двигалась на красный цвет.