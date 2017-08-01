Серена Уильямс требует равной оплаты труда для чернокожих женщин

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Многократная победительница турниров Большого шлема, четырехкратная олимпийская чемпионка американская теннисистка Серена Уильямс написала эссе, в котором потребовала равной оплаты труда для чернокожих женщин, текст материала опубликован в журнале Fortune.

Уильямс, приостановившая карьеру до 2018 года из-за беременности, приурочила эссе ко дню равенства оплаты труда чернокожих женщин.

"Проблема заключается не только в том, что чернокожие женщины выполняют низкооплачиваемую работу, они зарабатывают меньше даже в областях технологий, финансов, развлечений, права и медицины. Даже получившие высшее образование чернокожие женщины получают меньше на каждом уровне. Я нахожусь в той редкой позиции, когда могу быть финансово успешной за пределами моего воображения. Циклы нищеты, дискриминации и сексизма гораздо труднее преодолевать, чем рекорд по титулам на турнирах Большого шлема", – написала Уильямс.

Ранее представитель теннисистки Келли Буш Новак заявила, что Серена, которой в сентябре исполнится 36 лет, ожидает рождения ребенка этой осенью, из-за чего пропустит остаток нынешнего сезона. Отцом ребенка является американский интернет-предприниматель Алексис Оганян, о помолвке с которым теннисистка объявила в конце декабря прошлого года. 24 апреля Уильямс снова возглавила мировой рейтинг WTA.