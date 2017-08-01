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    Серена Уильямс требует равной оплаты труда для чернокожих женщин

    (обновлено: )30
    Знаменитая теннисистка Серена Уильямс считает, что даже получившие высшее образование чернокожие женщины получают меньше на каждом уровне.
    Серена Уильямс, большой теннис, США
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Многократная победительница турниров Большого шлема, четырехкратная олимпийская чемпионка американская теннисистка Серена Уильямс написала эссе, в котором потребовала равной оплаты труда для чернокожих женщин, текст материала опубликован в журнале Fortune.

    Серена Уильямс
    si.com
    Серена Уильямс разделась для глянцевого журнала

    Уильямс, приостановившая карьеру до 2018 года из-за беременности, приурочила эссе ко дню равенства оплаты труда чернокожих женщин.

    "Проблема заключается не только в том, что чернокожие женщины выполняют низкооплачиваемую работу, они зарабатывают меньше даже в областях технологий, финансов, развлечений, права и медицины. Даже получившие высшее образование чернокожие женщины получают меньше на каждом уровне. Я нахожусь в той редкой позиции, когда могу быть финансово успешной за пределами моего воображения. Циклы нищеты, дискриминации и сексизма гораздо труднее преодолевать, чем рекорд по титулам на турнирах Большого шлема", – написала Уильямс.

    Ранее представитель теннисистки Келли Буш Новак заявила, что Серена, которой в сентябре исполнится 36 лет, ожидает рождения ребенка этой осенью, из-за чего пропустит остаток нынешнего сезона. Отцом ребенка является американский интернет-предприниматель Алексис Оганян, о помолвке с которым теннисистка объявила в конце декабря прошлого года. 24 апреля Уильямс снова возглавила мировой рейтинг WTA.

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