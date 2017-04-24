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    Серена Уильямс заявила, что ее ребенок будет смотреть за ее игрой в 2018 году

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    По словам американской теннисистки Серены Уильямс, она не может дождаться, когда ее ребенок присоединится к зрителям в ложе игроков в следующем году.
    Серена Уильямс. Архивное фото
    REUTERS Robert Deutsch-USA TODAY

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Американская теннисистка Серена Уильямс написала своему будущему ребенку письмо, в котором отметила, что очень ждет, когда ее дитя будет наблюдать в следующем году за игрой спортсменки из ложи игроков на турнирах.

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    Ранее представитель теннисистки Келли Буш Новак заявила, что Серена, которой в сентябре исполнится 36 лет, ожидает рождения ребенка этой осенью, из-за чего пропустит остаток нынешнего сезона. Отцом ребенка является американский интернет-предприниматель Алексис Оганян, о помолвке с которым теннисистка объявила в конце декабря прошлого года. 24 апреля Уильямс снова возглавила мировой рейтинг WTA.

    "Мое милое дитя! Ты дал мне особую силу, о которой я раньше не подозревала. Ты научил меня правильному пониманию безмятежности и мира. Не могу дождаться встречи с тобой, не могу дождаться, когда ты присоединишься к зрителям в ложе игроков в следующем году. Но самое главное – это то, что я могу поделиться с тобой счастьем вновь стать первой ракеткой мира – в день рожденья Алексиса Оганяна! От самой возрастной первой ракетки мира самой молодой. Твоя мамочка", — написала Уильямс в своем Instagram.

    Американка последний раз играла в официальных турнирах в январе, победив в финале Открытого чемпионата Австралии свою старшую сестру Винус (6:4, 6:4).

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