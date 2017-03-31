Серену Уильямс обвинили в употреблении допинга

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Вторая ракетка мира американка Серена Уильямс принимает допинг, убеждена капитан сборной Румынии по теннису Илие Настасе.

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"Имидж российского спорта пострадал из-за скандала с допингом, однако об этом (применении допинга) можно уверенно сказать и в случае с Сереной Уильямс. Вы видите, как она выглядит? В любом случае, что касается допинга, американцев особо не проверяют. Если вся правда об американском допинге выйдет наружу, исчезнут все крупнейшие турниры, из спорта сбегут все спонсоры. Вы можете себе такое представить?" — цитирует Настасе evz.ro.

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В 2016 году группа хакеров Fancy Bears опубликовала документы, согласно которым Уильямс с разрешения Всемирного антидопингового агентства (WADA) принимала запрещенные препараты, которые были оформлены как терапевтические исключения. Согласно опубликованным данным, Серена Уильямс в 2010, 2014 и 2015-м годах с одобрения WADA принимала оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон.