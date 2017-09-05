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    Китаянка родила на улице во время шопинга

    (обновлено: )38
    Судя по видео, стремительно набирающему популярность в сети, женщина успела родить до приезда врачей. Сотрудница "скорой" помогла запеленать младенца.
    Канал на Youtube Pear Video

    В Китае беременная женщина родила прямо на улице во время похода по магазинам. Очевидцы сняли уличные роды на видео, которое получило вирусную популярность, сообщает Shanghaiist.

    На кадрах видно, как китаянка хватается за живот на улице. Люди, которые были рядом, принесли ей стулья и положили на асфальт картонку.

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    Судя по видео, женщина успела родить до приезда врачей. Сотрудница "скорой" помогла запеленать младенца.

    В конце ролика женщина шагает по улице с большим пакетом покупок в одной руке и ребенком в другой.

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