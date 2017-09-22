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    В Индии женщина родила сиамских близнецов загадочного пола

    (обновлено: )334
    В Индии женщина родила сиамских близнецов непонятного пола
    Cover Asla Press

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. В Индии родились сиамские близнецы, которые были соединены в области живота и гениталий. Местные врачи после медосмотра так и не смогли определить их пол. По их словам, все станет понятно лишь после того, как новорожденных разъединят. Дети сейчас очень уязвимы, поскольку соединены пуповиной, сообщает The Daily Mail.

    Медики говорят, что каждый малыш родился полноценным, со всеми конечностями и органами. Если бы у них были разные пуповины, это сделало бы их более сильными и крепкими.

    32-летняя мама родила детей самостоятельно. Но, как сообщается, она была шокирована, увидев своих детей.

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