В дом директора одесского яхт-клуба бросили гранату, пострадал ребенок

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. В Одессе неизвестные бросили гранату в окно дома директора ООО "Яхт-клуб "Одесса-2009", которое арендует причалы на Одесском морвокзале, сообщает "Думская".

Facebook Поліція Одеської області В окно частного дома в Одессе бросили гранату

Инцидент произошел в Малиновском районе города. На месте происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники.

По данным издания, в помещении находился ребенок, который предварительно получил легкую контузию.

Facebook Поліція Одеської області В окно частного дома в Одессе бросили гранату

Также отмечается, что основатели яхт-клуба много лет конфликтуют, обвиняя друг друга в попытках рейдерского захвата предприятия. Также фирма судится с Администрацией морпортов. Последняя утверждает, что ООО задолжал порту крупную сумму за аренду.

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Ранее сообщалось, что в Харьковской области бросили гранату во двор директора птицефабрики.