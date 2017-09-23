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23.09.201702:42
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    Происшествия

    В дом директора одесского яхт-клуба бросили гранату, пострадал ребенок

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    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (102)

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    Инцидент произошел в Малиновском районе Одессы. По данным СМИ, в доме в момент взрыва находился ребенок, который предварительно получил легкую контузию.
    В окно частного дома в Одессе бросили гранату
    Facebook Поліція Одеської області

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. В Одессе неизвестные бросили гранату в окно дома директора ООО "Яхт-клуб "Одесса-2009", которое арендует причалы на Одесском морвокзале, сообщает "Думская". 

    Facebook Поліція Одеської області
    В окно частного дома в Одессе бросили гранату

    Инцидент произошел в Малиновском районе города. На месте происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники.

    По данным издания, в помещении находился ребенок, который предварительно получил легкую контузию.

    Facebook Поліція Одеської області
    В окно частного дома в Одессе бросили гранату

    Также отмечается, что основатели яхт-клуба много лет конфликтуют, обвиняя друг друга в попытках рейдерского захвата предприятия. Также фирма судится с Администрацией морпортов. Последняя утверждает, что ООО задолжал порту крупную сумму за аренду.

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    Ранее сообщалось, что в Харьковской области бросили гранату во двор директора птицефабрики.

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