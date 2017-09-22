Пожар в Одессе. Экспертиза подтвердила гибель троих девочек

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Судебно-медицинская молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что при пожаре в детском лагере "Виктория" в Одессе погибли три девочки.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Одесской области, подполковник полиции Сергей Шайхет на своей странице в Facebook.

"Полиция получила заключения судебно-медицинских молекулярно-генетических экспертиз, и у меня очень плохие новости. К нашему глубочайшему сожалению, худшие предположения следствия подтвердились. Идентифицированы останки всех троих девочек. Они погибли. Результаты экспертизы – это как страшный сон", — написал Шайхет.

Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу, 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность.

Как сообщалось, после трагедии в лагере "Виктория" в Одессе начались массовые акции протеста с требованием отставки мэра города Геннадия Труханова.