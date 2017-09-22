наверх
22.09.201713:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Пожар в Одессе. Экспертиза подтвердила гибель троих девочек

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (65)

    (обновлено: )144
    Полиция получила заключения судебно-медицинских молекулярно-генетических экспертиз, худшие предположения следствия подтвердились. Идентифицированы останки всех троих девочек.
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Судебно-медицинская молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что при пожаре в детском лагере "Виктория" в Одессе  погибли три девочки.

    Адвокат Сергей Лапутько
    Лига.net
    За пожар в лагере в Одессе ответят "пешки" - адвокат

    Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Одесской области, подполковник полиции Сергей Шайхет на своей странице в Facebook.

    "Полиция получила заключения судебно-медицинских молекулярно-генетических экспертиз, и у меня очень плохие новости. К нашему глубочайшему сожалению, худшие предположения следствия подтвердились. Идентифицированы останки всех троих девочек. Они погибли. Результаты экспертизы – это как страшный сон", — написал Шайхет.

    Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу, 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность.  

    Как сообщалось, после трагедии в лагере "Виктория" в Одессе начались массовые акции протеста с требованием отставки мэра города Геннадия Труханова.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Генеральной Ассамблеи ООН
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Петр Порошенко и Антониу Гутерриш
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Клаус Йоханнис
    Реформа образования: необратимые последствия
    Досрочные парламентские выборы в Каталонии. Архивное фото
    Референдум в Каталонии: обыски, аресты