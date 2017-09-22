Директор лагеря в Одессе "сэкономил" 1500 грн на пожарной безопасности

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Техническое обслуживание пожарной безопасности в одесском лагере "Виктория", в результате пожара в котором погибли трое детей, стоило 1500 грн в месяц. Если бы сигнализация была включена, трагедии можно было бы избежать, сообщает ТСН.

Система в деревянных домиках лагеря включала в себя по два дымовых датчика на каждую комнату и ручное включение тревоги. Сигнализатор дает звук мощностью свыше 100 децибел – он разбудил бы даже жителей соседних с лагерем домов. Однако установленная система не работала, потому что договор так и не был подписан.

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"Я лично подходил к директору лагеря для того, чтобы заключить с ним договор на техническое обслуживание и пожарное наблюдение, на что получил ответ, что у лагеря нет денег, надо определяться, кто будет оплачивать", — рассказал директор компании "Укртехбезпека" Игорь Жуков.

Как отмечается, работы по монтажу системы были проведены полтора года назад, но "Виктория" так и не предоставила согласие на главное – обслуживание сигнализации. Именно поэтому, утверждает Жуков, датчики начали выдавать ошибки и беспричинно срабатывать, донимая детям и взрослых – после чего систему вообще выключили.

"Я так понимаю, дети баловались, нажимали на кнопочки, верещала сигнализация – это, естественно, кому-то мешало, приходили отключали сигнализацию", — предполагает директор "Укртехбезпеки".

Огнезащитная смесь, которой обрабатывали деревянные домики, была надлежащего качества – об этом свидетельствует заключение опытно-испытательной лаборатории. Однако в агрессивной среде у моря обработку должны были проводить дважды в год, утверждает Жуков, вновь ссылаясь на директора лагеря, который отказался от этого.

"Я предупреждал об этом директора лагеря, говорил ему о том, чтобы он забил в бюджет деньги на проведение повторной обработки", — утверждает директор профильного предприятия.

Напомним, руководитель детского учреждения Петрос Саркисян сейчас находится в СИЗО. Еще до судебного заседания он подчеркивал, что деньги за обслуживание должен заплатить департамент образования городского совета.

"Никто этим не занимался, потому что было сказано так: дома еще не переданы на баланс департамента, мы не имеем права платить деньги", — пояснил он.

Апеллировать к словам директора в департаменте некому – его руководителя отстранили, а в помещениях продолжаются следственные действия.

Также, как известно, по собственному желанию уволилась и заместитель мэра Одессы по гуманитарным вопросам Зинаида Цвиринько. Генпрокурор Юрий Луценко говорит, что именно она должна была контролировать выполнение предписаний пожарной инспекции.

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Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу, 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность.

Как сообщалось, после трагедии в лагере "Виктория" в Одессе начались массовые акции протеста с требованием отставки мэра города Геннадия Труханова.