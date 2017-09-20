Вице-мэр Одессы уволилась после пожара в детском лагере

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Заместительница городского головы Одессы по вопросам работы органов исполнительной власти Зинаида Цвиринько оставила свою должность.

Вице-мэр, координировавшая работу департамента, в ведомости которого находился печально известный лагерь "Виктория", ушла на пенсию. Соответствующие документы опубликовали на официальном сайте Одесского городского совета.

"Уволить Цвиринько Зинаиду Николаевну с должности заместителя Одесского городского головы по собственному желанию в связи с выходом на пенсию", – говорится в распоряжении мэра Одессы. Также чиновнице полагается компенсация за 44 дня неиспользованного отпуска.

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.