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    Политика

    Вице-мэр Одессы уволилась после пожара в детском лагере

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (60)

    (обновлено: )9801
    Как отмечается, Зинаида Цвиринько ушла на пенсию. Соответствующие документы опубликовали на официальном сайте Одесского городского совета.
    Зинаида Цвиринько (справа)
    truhanov.od.ua

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Заместительница городского головы Одессы по вопросам работы органов исполнительной власти Зинаида Цвиринько оставила свою должность.

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    Вице-мэр, координировавшая работу департамента, в ведомости которого находился печально известный лагерь "Виктория", ушла на пенсию. Соответствующие документы опубликовали на официальном сайте Одесского городского совета.

    "Уволить Цвиринько Зинаиду Николаевну с должности заместителя Одесского городского головы по собственному желанию в связи с выходом на пенсию", – говорится в распоряжении мэра Одессы. Также чиновнице полагается компенсация за 44 дня неиспользованного отпуска.

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.

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