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    Пожар в Одессе. ГПУ не исключает коррупционной составляющей

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    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (59)

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    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в лагере "Виктория" была отключена пожарная сигнализация и в этом может быть коррупция.
    Штурм мэрии в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в среду, что в деле о пожаре в детском лагере "Виктория" в Одессе, при котором погибли трое детей, вероятно, присутствует коррупционная составляющая.

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    "Следствие будет проверять не только ответственность, она очевидна, ответственность директора лагеря и человека, который отвечал за пожарное состояние", — цитирует Луценко агентство УНН.

    Он напомнил, что в лагере была отключена пожарная сигнализация. "Мы изучаем сейчас причины, но я склоняюсь к тому, что здесь есть коррупция", — добавил генпрокурор на брифинге в Днепре.

    Генпрокурор не исключил возможности, что пожарная сигнализация была отключена в лагере задолго до трагедии из-за того, что к охране хотели привлечь охранную фирму.

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.

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