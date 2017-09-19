Пожар в лагере Одессы: мэр отстранил от должностей ряд чиновников

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Мэр Одессы отстранил от занимаемых должностей ряд чиновников, отвечающих за реконструкцию и эксплуатацию детского муниципального лагеря "Виктория", в котором в ночь на 16 сентября произошел пожар. Об этом стало известно в ходе согласительного совета муниципального собрания.

На время расследования трагических событий отстранили вице-мэра по гуманитарным вопросам Зинаиду Цвиринько, начальника управления капстроительства Бориса Панова и начальника управления архитектурно-строительного контроля Борис Панов и Александр Авдеев. Также отстранена директор департамента образования Елена Буйневич, которая ранее добровольно написала заявление об увольнении.

На завтрашнюю сессию горсовета вынесен вопрос о создании рабочей группы для проведения внутреннего расследования.

В пресс-службе мэрии добавили, что Зинаида Цвиринько написала заявление об увольнении. Завтра ее судьбу решат депутаты горсовета.

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.