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    Пожар в лагере Одессы: мэр отстранил от должностей ряд чиновников

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    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (53)

    (обновлено: )14
    Отстранили вице-мэра по гуманитарным вопросам Зинаиду Цвиринько, начальника управления капстроительства Бориса Панова и начальника управления архитектурно-строительного контроля Борис Панов и Александр Авдеев.
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Мэр Одессы отстранил от занимаемых должностей ряд чиновников, отвечающих за реконструкцию и эксплуатацию детского муниципального лагеря "Виктория", в котором в ночь на 16 сентября произошел пожар. Об этом стало известно в ходе согласительного совета муниципального собрания.

    Видео тушения пожара в детском лагере в Одессе
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    Спасатели опубликовали видео с пожара в одесском лагере, где погибли дети

    На время расследования трагических событий отстранили вице-мэра по гуманитарным вопросам Зинаиду Цвиринько, начальника управления капстроительства Бориса Панова и начальника управления архитектурно-строительного контроля Борис Панов и Александр Авдеев. Также отстранена директор департамента образования Елена Буйневич, которая ранее добровольно написала заявление об увольнении.

    На завтрашнюю сессию горсовета вынесен вопрос о создании рабочей группы для проведения внутреннего расследования.

    В пресс-службе мэрии добавили, что Зинаида Цвиринько написала заявление об увольнении. Завтра ее судьбу решат депутаты горсовета.

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.

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