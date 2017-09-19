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    Происшествия

    ЧС объявлена в Черкасской области из-за торфяных пожаров

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    По результатам рабочей поездки, решением комиссии по ТЭБ и ЧС была объявлена ​​чрезвычайная ситуация в области. Как отмечается, на месте происшествия обнаружены очаги сгоревшей сухой растительности на площади около 51 га.
    Торфяные пожары в Черкасской
    dsns.gov.ua

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. В Черкасской области в связи с пожарами на торфяных полях было объявлено чрезвычайное происшествие, сообщает пресс-центр ГСЧС.

    dsns.gov.ua
    Торфяные пожары в Черкасской области

    "17 сентября в Черкасском районе, в районе поселка Ирдынь, в административных границах Белозерского сельского совета, загорелась сухая трава. Из-за большой площади возгорания и появления очагов горения на торфополях, в Ирдыне состоялось выездное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам рабочей поездки 18 сентября, решением комиссии по ТЭБ и ЧС была объявлена ​​чрезвычайная ситуация", — говорится в сообщении.

    dsns.gov.ua
    Торфяные пожары в Черкасской области

    Мобильно-оперативная группа на месте происшествия обнаружила очаги сгоревшей сухой растительности на площади около 51 га. Также зафиксированы очаги возгорания торфяного грунта.

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    В тушении пожара задействованы 16 единиц пожарной и специальной техники и 38 человек.

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