наверх
30.06.201713:32
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Под Киевом загорелся торф

    Тема:

    Украина в плену тлеющих торфяников (38)

    177
    По данным ГСЧС, возгорание произошло накануне в Барышевском районе Киевской области - там было обнаружено возгорание торфа на площади 1,2 гектара.
    Возгорание торфа под Киевом
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Возгорание торфа произошло в Киевской области, сейчас продолжается его тушение, сообщает Госслужба Украины по ЧС в пятницу.

    Тернопольские спасатели третьи сутки тушат торфяной пожар. Видео
    Управление ГСЧС в Тернопольской области/Youtube
    Тернопольские спасатели четвертые сутки тушат торфяной пожар

    Смотрите также: Горящие торфяники под Львовом

    По данным ведомства, возгорание произошло накануне в Барышевском районе Киевской области — там было обнаружено возгорание торфа на площади 1,2 гектара.

    "В течение суток было ликвидировано горение на площади 0,3 гектара, а на остальной территории борьба с огнем продолжается", — говорится в сообщении.

    Ведомство отмечает, что ситуация полностью контролируется.

    Ранее сообщалось о масштабном возгорании торфа в Тернопольской области. В результате горения сухой травы на открытой территории вблизи села Большая Иловица воспламенились залежи торфа отдельными ячейками на площади ориентировочно 7 га.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Здание "Укрэнерго". Архивное фото
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Обрушение Донецкого университета
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Пожарные машины
    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест