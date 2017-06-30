Под Киевом загорелся торф

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Возгорание торфа произошло в Киевской области, сейчас продолжается его тушение, сообщает Госслужба Украины по ЧС в пятницу.

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По данным ведомства, возгорание произошло накануне в Барышевском районе Киевской области — там было обнаружено возгорание торфа на площади 1,2 гектара.

"В течение суток было ликвидировано горение на площади 0,3 гектара, а на остальной территории борьба с огнем продолжается", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что ситуация полностью контролируется.

Ранее сообщалось о масштабном возгорании торфа в Тернопольской области. В результате горения сухой травы на открытой территории вблизи села Большая Иловица воспламенились залежи торфа отдельными ячейками на площади ориентировочно 7 га.