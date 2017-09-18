ГСЧС назвала причину пожара в одесском лагере

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Наиболее вероятной причиной пожара в одесском лагере спасатели считают аварийный режим работы электроприборов в комнате воспитательницы, заявил руководитель одесского областного управления Госслужбы Украины по ЧС Виктор Федорчак.

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.

"Наиболее вероятной причиной пожара может быть аварийный режим работы электроприборов, которые находились в комнате №4 на первом этаже этого же корпуса — комнате воспитательницы", — приводит слова Федорчака агентство "Укринформ".

Он также отметил, что тушение пожара осложнялось поздним оповещением о нем, порывами ветра, невозможностью забора воды из пожарного водоема, слабым давлением в пожарном гидранте, наличием значительного количества деревянных зданий, большим расстоянием до уличного противопожарного водоснабжения: пожарным пришлось прокладывать линию за пределы лагеря длиной 800 метров.