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    ГСЧС назвала причину пожара в одесском лагере

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    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (51)

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    Представитель Госслужбы Украины по ЧС назвал наиболее вероятной причиной пожара в одесском лагере аварийный режим работы электроприборов, которые находились в комнате воспитательницы.
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Наиболее вероятной причиной пожара в одесском лагере спасатели считают аварийный режим работы электроприборов в комнате воспитательницы, заявил руководитель одесского областного управления Госслужбы Украины по ЧС Виктор Федорчак.

    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net
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    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.

    "Наиболее вероятной причиной пожара может быть аварийный режим работы электроприборов, которые находились в комнате №4 на первом этаже этого же корпуса — комнате воспитательницы", — приводит слова Федорчака агентство "Укринформ".

    Он также отметил, что тушение пожара осложнялось поздним оповещением о нем, порывами ветра, невозможностью забора воды из пожарного водоема, слабым давлением в пожарном гидранте, наличием значительного количества деревянных зданий, большим расстоянием до уличного противопожарного водоснабжения: пожарным пришлось прокладывать линию за пределы лагеря длиной 800 метров.

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