В Украине ужесточат наказание за нарушение правил пожарной безопасности

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям после пожара в детском лагере в Одессе разработала изменения в законодательство по ужесточению ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, заявил в понедельник глава ведомства Николай Чечеткин.

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.

"Службой (по ЧС — ред.) подготовлены предложения по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты, законы для того, чтобы повысить и ответственность собственников, и повысить меры контроля, которые касаются таких мест массового пребывания людей и мест с повышенной степенью риска", — заявил Чечеткин в ходе заседания оперативного штаба Госслужбы по ЧС.

Ранее прокуратура Одесской области заявила, что проводит следственные действия в местных органах власти в связи с пожаром в детском лагере.