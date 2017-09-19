наверх
19.09.201714:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полиция назвала причину смертельного пожара в Херсона

    (обновлено: )68
    Полицейские установили, что пожар начался в одной из квартир двухэтажного дома старой постройки. В результате пожара огнем уничтожены все 12 квартир дома.
    Пожар в Херсоне
    ГСЧС

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Пожар в жилом доме по улице Пилипа Орлика в Херсоне, в результате которого погибли три человека, могло спровоцировать короткое замыкание электропроводки, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

    Адвокат Сергей Лапутько
    Лига.net
    За пожар в лагере в Одессе ответят "пешки" - адвокат

    "Рассматриваются несколько версий произошедшего, среди которых наиболее вероятная – короткое замыкание электропроводки", — заявили в полиции, передает УНИАН

    Полицейские установили, что пожар начался в одной из квартир двухэтажного дома старой постройки. В результате пожара огнем уничтожены все 12 квартир дома. 

    На месте происшествия работают криминалистическая лаборатория, работники взрыво-технической службы, эксперты и следователи областного главка полиции. 

    Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

    ГСЧС
    Пожар в Херсоне

    Напомним, в результате пожара погибла мать и трое ее детей. Муж погибшей доставлен в реанимацию с ожогами. Также в результате пожара пострадали 43-летняя жительница дома и 26-летний работник службы ГСЧС.

    В связи с трагедией Херсонский горсовет объявил 19 и 20 сентября Днем траура по погибшим.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Националисты штурмуют суд в Одесской области
    Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение
    Путин на учениях "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине А. Хуг
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?