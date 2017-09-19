Полиция назвала причину смертельного пожара в Херсона

ГСЧС

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Пожар в жилом доме по улице Пилипа Орлика в Херсоне, в результате которого погибли три человека, могло спровоцировать короткое замыкание электропроводки, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

"Рассматриваются несколько версий произошедшего, среди которых наиболее вероятная – короткое замыкание электропроводки", — заявили в полиции, передает УНИАН.

Полицейские установили, что пожар начался в одной из квартир двухэтажного дома старой постройки. В результате пожара огнем уничтожены все 12 квартир дома.

На месте происшествия работают криминалистическая лаборатория, работники взрыво-технической службы, эксперты и следователи областного главка полиции.

Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

ГСЧС Пожар в Херсоне

Напомним, в результате пожара погибла мать и трое ее детей. Муж погибшей доставлен в реанимацию с ожогами. Также в результате пожара пострадали 43-летняя жительница дома и 26-летний работник службы ГСЧС.

В связи с трагедией Херсонский горсовет объявил 19 и 20 сентября Днем траура по погибшим.