Пожар в Херсоне. В огне погибли трое детей

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. В Херсоне на улице Пилипа Орлика, 33 полностью сгорели 11 квартир.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook управляющая делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Катерина Гандзюк.

"Есть погибшие: мать и трое детей. Отец семьи с сильными ожогами сейчас в больнице. Еще одна женщина и один спасатель также госпитализированы с переломами. Люди остались совершенно без ничего, стоят вот как выбегали из квартир", — написала она.

В городе объявлен двухдневный траур. Отменены все развлекательные мероприятия.

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.