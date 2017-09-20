В ожидании штурма. Под Одесскую мэрию стянули сотни правоохранителей

В Одессе правоохранители оцепили здание мэрии из-за возможных беспорядков во время сессии Одесского городского совета, передает УНИАН. По оценкам местного издания "Думская", в районе площади находятся около 500 силовиков.

Ранее СМИ сообщали, что в среду в Одессе активисты проведут протест с требованием отставки мэра Геннадия Труханова из-за пожара в детском лагере "Виктория".

Как отмечается, с утра на Думской площади находится большое количество полицейских, бойцов Национальной гвардии. Проход по Приморскому бульвару, который выходит на Думскую площадь, ограничен.

Входы в админздание жестко контролируются, на прилегающих улицах — несколько специализированных автомобилей, в которых также находятся военнослужащие.

Недалеко от здания пребывают молодые мужчины "спортивного телосложения", отмечает агентство.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня в 7.40 в полицию поступило сообщение о том, что в здание Одесского городского совета, где сегодня должна состояться сессия, неизвестные лица могут пытаться пронести взрывоопасные предметы.

"В целях обеспечения безопасности граждан и недопущения правонарушений сотрудниками полиции будут проводиться усиленные меры по пропуску лиц в здание горсовета", — подчеркнули в главке.

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.