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    Фотоленты

    В ожидании штурма. Под Одесскую мэрию стянули сотни правоохранителей

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (54)

    (обновлено: )52104
    Одесская мэрия готовится к сессии и пикету
    Одесская мэрия готовится к сессии и пикету
    Одесская мэрия готовится к сессии и пикету
    Одесская мэрия готовится к сессии и пикету
    Одесская мэрия готовится к сессии и пикету
    Одесская мэрия готовится к сессии и пикету
    Одесская мэрия готовится к сессии и пикету
    Одесская мэрия готовится к сессии и пикету
    Думская.net
    Одесская мэрия готовится к сессии и пикету
    Думская.net
    Одесская мэрия готовится к сессии и пикету
    Думская.net
    Одесская мэрия готовится к сессии и пикету
    Думская.net
    Одесская мэрия готовится к сессии и пикету
    Думская.net
    Одесская мэрия готовится к сессии и пикету
    Думская.net
    Одесская мэрия готовится к сессии и пикету
    Думская.net

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    В Одессе правоохранители оцепили здание мэрии из-за возможных беспорядков во время сессии Одесского городского совета, передает УНИАН. По оценкам местного издания "Думская", в районе площади находятся около 500 силовиков.

    Видео тушения пожара в детском лагере в Одессе
    Канал I am a Man Fireman на Youtube
    Спасатели опубликовали видео с пожара в одесском лагере, где погибли дети

    Ранее СМИ сообщали, что в среду в Одессе активисты проведут протест с требованием отставки мэра Геннадия Труханова из-за пожара в детском лагере "Виктория".

    Как отмечается, с утра на Думской площади находится большое количество полицейских, бойцов Национальной гвардии. Проход по Приморскому бульвару, который выходит на Думскую площадь, ограничен.

    Входы в админздание жестко контролируются, на прилегающих улицах — несколько специализированных автомобилей, в которых также находятся военнослужащие.

    Недалеко от здания пребывают молодые мужчины "спортивного телосложения", отмечает агентство.

    Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня в 7.40 в полицию поступило сообщение о том, что в здание Одесского городского совета, где сегодня должна состояться сессия, неизвестные лица могут пытаться пронести взрывоопасные предметы.

    "В целях обеспечения безопасности граждан и недопущения правонарушений сотрудниками полиции будут проводиться усиленные меры по пропуску лиц в здание горсовета", — подчеркнули в главке.

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.

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