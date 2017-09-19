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    Тройное ДТП в Одессе: пострадали трое взрослых и ребенок

    (обновлено: )69
    Как отмечается, в результате столкновения женщина-водитель и два пассажира автомобиля Nissan — мужчина и 4-летний ребенок — обратились к медикам за помощью.
    ДТП во Львове
    odessamedia.net

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Почти одновременно в Одессе произошли две аварии, в которых пострадали люди. Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции города, во вторник около полудня на ул. Черноморского казачества произошло тройное ДТП. Столкнулись три автомобиля — Renault Kangoo, BMW X5 и Nissan Micra.

    odessamedia.net
    ДТП во Львове

    "В результате столкновения женщина-водитель и два пассажира автомобиля Nissan — мужчина и 4-летний ребенок — обратились к медикам за помощью", — рассказали в пресс-службе патрульной полиции Одессы, добавляя, что жизни людей ничего не угрожает. Причины столкновения выясняют следователи.

    Примерно в то же время на Люстдорфской дороге маршрутный автобус Mercedes Benz въехал в автомобиль Citroen, из-за чего пассажиру легковушки понадобилась помощь врачей.

    По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель маршрутки не выдержал безопасную дистанцию между машинами.

    Ранее сообщалось, что в Харькове на улице Танкопия, 7 столкнулись три автомобиля Daewoo, Hyundai и Mercedes Vito. Во время аварии пострадали пятеро детей – члены хоккейной команды – и их тренер, которые ехали в Mercedes. По предварительной информации, у некоторых пациентов медики диагностировали переломы.

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