Хроника 18 сентября: столкновения в Одессе, взрыв в центре Луганска, Путин на учениях

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 18 сентября, в Одессе произошли столкновения у суда по делу о трагедии 2 мая, СМИ назвали имя украинца, который собрался купить российский банк, а президент России Владимир Путин посетил учения "Запад-2017". Помимо этого на Украину надвигается страшный ураган из Румынии. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Столкновения в Одессе у суда по делу о трагедии 2 мая

Как минимум два десятка полицейских и бойцов Национальной гвардии получили телесные повреждения разной степени тяжести в ходе столкновений у городского суда Черноморска в Одесской области, который в понедельник оправдал проходивших по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе сторонников Антимайдана. Позже оправданного по "делу 2 мая" активиста снова задержали и вернули в СИЗО. К тому же в ночь на вторник один из оправданных фигурантов "дела 2 мая в Одессе", подвергся жестокому нападению неизвестных.

Пожар в Одессе: арестованы директор и воспитательница детского лагеря

Киевский районный суд Одессы арестовал директора детского лагеря "Виктория" лагеря Петроса Саркисяна на два месяца без права внесения залога. Помимо этого на два месяца без права внесения залога арестована воспитательница детского лагеря "Виктория", где в результате пожара погибли три ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей.

Суд перенес рассмотрение дела о прорыве границы Саакашвили

Мостиский районный суд Львовской области 22 сентября продолжит рассматривать дело о привлечении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к административной ответственности по обвинению в незаконном пересечении границы. Госпогранслужба Украины ранее заявила, что имеет претензии к Саакашвили лишь за "незаконное пересечение границы". Санкция за это административное правонарушение предусматривает штраф.

Сенат США принял оборонный бюджет, предусматривающий помощь Украине

Сенат США утвердил проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год в 692 миллиарда долларов. Ранее Белый дом запросил в 2018 году на военные нужды 603 миллиарда долларов плюс 65 миллиардов долларов на проведение военных операций за рубежом. Сенаторы в итоге одобрили финансирование в размере почти 700 миллиардов. Бюджет на 2017 год составлял 619 миллиардов долларов.

Украина выкупит свои евробонды на $1,576 млрд

Украина выкупит собственные еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах совокупно на 1,576 миллиарда долларов, говорится в сообщении Министерства финансов Украины. Одновременно Украина разместила в понедельник 15-летние еврооблигации, номинированные в долларах. Ориентир доходности составляет около 7,75%. Выпуск предусматривает четыре равные амортизационные выплаты в 2031-2032 годах.

СМИ назвали имя украинца, который собрался купить российский банк

Украинский бизнесмен, владелец ТАСкомбанка и Universal Bank Сергей Тигипко намерен купить у "Сбербанка" 99,9% акций VS Банка, сообщают СМИ со ссылкой на Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Согласно закону, Национальный банк Украины рассматривает документы на приобретение акций банка в течение трех месяцев со дня получения полного пакета соответствующих документов.

Путин на учениях "Запад-2017"

В понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин прибыл в Ленинградскую область на учения "Запад-2017". Здесь на полигоне "Лужский" он проинспектирует действия военных РФ и Беларуси. Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих.

Взрыв в центре Луганска

Сильный взрыв произошел в понедельник вечером в центральной части города рядом с Луганским академическим украинским музыкально-драматическим театром. В результате подрыва расположенного у театра памятника десантникам разрушена и загорелась установленная на пьедестале боевая машина десанта (БМД), уточняют местные СМИ. "Памятник сильно пострадал, жертв нет", — сообщили в ЦВО МВД ЛНР.

В России поймали китайца с неразрезанными на купюры гривнами

В аэропорту Новосибирска у отправлявшегося на родину гражданина Китая изъяли поддельные 4,6 тысячи молдавских лей и 920 листов с подлинными, но неразрезанными на купюры украинскими гривнами. Экспертиза показала, что валюта Молдовы в сумме 4,6 тысячи лей оказалась поддельной, а 920 листов с напечатанными на них купюрами Украины в 5, 10 и 20 гривен на общую сумму в 819 тысяч гривен — подлинными.

На Украину надвигается страшный ураган из Румынии

Масштабный ураган, накрывший Румынию, согласно прогнозам синоптиков, теперь движется в сторону Украины. Экстренные службы просят жителей не выходить на улицу. Ранее стало известно, что в Румынии восемь человек погибли и около 70 были доставлены в больницы в результате ураганного ветра, достигавшего местами 100 километров в час.

СМИ сообщили о завершении карьеры Rammstein

Легендарная немецкая группа Rammstein завершает свою карьеру, пишет таблоид Bild со ссылкой на источники, близкие к группе. По данным издания, следующий альбом группы, которая не выпускала новых альбомов с 2009 года, станет последним. Однако официального заявления группа не делала. Новый альбом группы выйдет не раньше конца текущего года, пишет Bild.

Ежегодно 18 сентября, начиная с 2003 года, отмечается Всемирный день мониторинга воды, или Всемирный день мониторинга качества воды. Изначально его планировалось отмечать 18 октября, в честь даты принятия Конгрессом США – 18 октября 1972 года – "Акта о чистой воде". Но со временем праздник получил известность и стал проводиться и в других странах. С 2007 года его дату перенесли на месяц раньше, для облегчения участия тех стран, на территории которых вода в водоемах в это время года уже замерзает.