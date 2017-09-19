Кравец: дело 2 мая в Одессе показало полное бессилие власти

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

Городской суд Черноморска (бывшего Ильичевска) Одесской области оправдал группу из 20 активистов одесского Антимайдана. Их обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках 2 мая 2014-го года в центре Одессы.

Пять фигурантов дела, которые находились под стражей, освободили. Суд констатировал, что сторона обвинения даже не пыталась доказать вину антимайдановцев, убедительных доказательств вины обвиняемых прокуратура фактически не предоставила. Отдельно подчеркивается, что обвинение политически ангажированное, так как на скамье подсудимых сидят только пророссийские участники тех трагических событий, при том, что большинство погибших в пожаре и пострадавших, — их соратники.

В прокуратуре Одесской области уже заявили, что готовят апелляционную жалобу на оправдательный приговор фигурантам дела 2 мая.

Сразу после того, как суд Черноморска вынес оправдательный приговор, у здания суда произошли столкновения между правоохранителями и общественными активистами, которые протестовали против оправдания антимайдановцев. В результате пострадали 20 полицейских и 15 бойцов Нацгвардии. Об этом сообщил советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк. По его словам, после беспорядков у здания суда никто из гражданских лиц не обращался за медицинской помощью.

Подробнее юридические аспекты резонансного решения суда в эфире радиостанции Голос столицы прокомментировал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

У Черноморского суда было достаточно причин, чтобы вынести оправдательный приговор?

— В принципе, рано или поздно подобная ситуация должна была проявиться в публичной плоскости.

Мы, как адвокаты, уже неоднократно заявляли, что последние три-четыре года правоохранители, в общем-то, ничем не занимаются, и все, чем они могут похвастаться, это уголовные дела, которые якобы рассмотрены, приняты приговоры, в том случае, когда лица признавали свою вину, то есть шли на сделку со следствием. В данном же случае уже прятать было нечего, и продемонстрирована полная некомпетентность как прокуратуры, так и следственных органов, которые на сегодняшний момент проводят следствие, о чем суд, в принципе, и указал.

Суд не может, исходя только из желания общественности, что у нас в последнее время стало очень модным, кого-то привлечь к ответственности и вынести соответствующий приговор. Для суда нужны конкретные доказательства. Если прокуратура не смогла предоставить доказательства, хочу обратить внимание, что данных лиц, насколько я понимаю, обвиняли в организации массовых акций протеста незаконных, если прокуратура не смогла дать доказательства, что они являются организаторами этих массовых акций протеста незаконных, что может здесь сделать суд.

При этом опять же не секрет, что судей за подобные решения в отношении участников Евромайдана привлекали к ответственности, увольняли с должностей, чем активно занимается Высшая рада правосудия на сегодня.

Судьи обвинили сотрудников прокуратуры, следствия в политической предвзятости, поскольку были обвиняемые только со стороны Антимайдана. И более того, судьей было озвучено, что преувеличена роль сторонников Януковича в этом деле и опускается роль сторонников Парубия. Насколько политический фактор действительно оказывал влияние на расследование?

— Фактически опять же, не секрет, что у нас и президент Украины, и генпрокурор, и военный прокурор, и антикоррупционный прокурор, и все правоохранители очень любят ставить клише и обвинять людей в том, что они уже виновны в каких-то преступлениях до принятия решения суда.

Таких заявлений было громадное количество за последнее время, когда человека задерживают, и его уже обвиняют, что он что-то украл или же кого-то убил, или что-то совершил незаконное. И, к сожалению, все эти обстоятельства в комплексе пытаются определенным образом повлиять на принятие решения судом.

Хотя в свое время Европейский суд по правам человека уже неоднократно принимал соответствующие решения, где указывал, что подобные заявления являются недопустимыми, особенно со стороны компетентных органов и должностных лиц, чтобы каким-то образом не влиять на суды.

Что касается данного дела, то опять же ни для кого не секрет, все видели это фото, видео, когда участники с обеих стороны бросали бутылки с зажигательной смесью. И говорить о том, что смерть вызвана именно действиями только тех лиц, которые находились в Доме профсоюзов, а не тех лиц, которые штурмовали этот Дом профсоюзов, конечно, объективно невозможно.

Кроме того, опять же нужно обратить внимание, что суд принимает решение, исходя из материалов, которые переданы в суд. То есть суд не занимается расследованием, а только исследует те документы, которые были переданы.

Если следствие, как обычно, и как это уже принято в последнее время, не удосужилось предоставить надлежащие документы, что эти лица именно организовывали, то есть обращаю внимание, в чем именно обвиняют лиц — в организации.

Сейчас СБУ задержала опять же двух лиц по обвинению их в посягательстве, я так понимаю, на территориальную целостность Украины по ст. 110 УК. Хотя здесь тоже, фактически, в случае обвинения этих лиц в подобных преступлениях, будет открыт ящик Пандоры, потому что сегодняшнее руководство страны формально можно обвинять на сегодняшний момент в том же самом.

Людей, которые выступали на Майдане и призывали к свержению власти.

В момент, когда судья выносит оправдательный приговор по одному делу, тут же в зал суда заходят сотрудники СБУ и прокуратуры и сообщают двоим оправданным людям о новом подозрении? Насколько с юридической точки зрения это допустимо?

— Подобная процедура довольно часто применяется в правоохранительных органах. Мы все помним, как выпускали, если помните, того же главу правления банка «Михайловский». Три раза его выпускали, и три раза прокуратура находила новые основания для его задержания.

То же самое происходит и здесь. Если помните, то же самое было с Корбаном и с другими яркими личностями, когда суд отпускал их и тут же им предъявляли новые подозрения.

Что же касается данного дела, то это в очередной раз демонстрирует полную некомпетентность и бессилие действующей власти в расследовании данного преступления. Потому что, в принципе, доказать то, что я говорил о посягательстве на территориальную целостность Украины — это будет крайне тяжело, и фактически это может открыть ящик Пандоры, когда того же министра МВД, главу СБУ, главу РНБО можно обвинять в тех же самых преступлениях, которые предъявляются непосредственно этим лицам, которые принимали участие в митинге в Доме профсоюзов.

Кроме того, хочу обратить внимание, что у нас уже прошло более трех лет от Революции Достоинства, однако до сегодняшнего момента не принят закон о мирных собраниях, на основании которого можно было бы принимать какие-то решения, указывать о нарушении законодательства, связанного с массовыми акциями протеста.

Действующая власть, которая неоднократно заявляла о необходимости этого закона, до сих пор его так и не приняла. И, к сожалению, все это в комплексе и вот эти подозрения, о которых вы говорили, по выходу из СИЗО либо из суда, из различных учреждений, которые ограничивают свободу, и предъявление новых подозрений, говорят о бессилии власти, которая определенным образом пытается давить на лиц, обвиняемых в преступлениях, чтобы они в чем-то сознались, и каким-то образом по согласию со следствием закрыть эти дела.

После решения суда многие начали строить конспирологические версии, что суд пошел против обвинения в таком принципиальном деле. И есть предположение, что это было специально сделано, чтобы переквалифицировать дело с организации массовых беспорядков на статью 110. Якобы таким образом это дело выходит из-под критики международных организаций, которые ранее указывали на недостаточную объективность расследования, а также выводит его из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Это возможно?

— Не согласен с выводами, что оно выйдет из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, подобное обвинения в преступлении, это с одной стороны.

С другой стороны, что касается подобных конспирологических версий, могут существовать любые версии, однако с реальностью они мало что имеют общего. И на мой взгляд, говорят только о некомпетентности следственных органов, потому что дальше они выйдут из суда, а им какие-нибудь убийства, соучастие в убийстве, или соучастие в обращении с огнем, или что-то еще могут придумать.

Есть еще десятки преступлений, по которым их могут задержать, не выпускать с единственной целью — чтобы они сознались. Хотя опять же следствие, как говорил суд, не предоставило ни одного свидетеля, которые бы могли подтвердить, что эти лица что-либо там организовывали.

И не стоит забывать, что в то время, если вы помните, была задержана довольно большая группа лиц, которых поместили в Одесское СИЗО, однако под давлением общественности непонятно какой руководство тогда местной милиции, уже измененное руководство местной милиции и СИЗО, решило их просто отпустить на волю.

И в то время, на мой взгляд, я считаю, что правоохранители в очередной раз продемонстрировали свою некомпетентность и фактически поставили крест на дальнейшем расследовании этого уголовного дела.

Сколько без приговора суда люди могут находиться в СИЗО? Сейчас Долженков и Мефедов вновь помещены в изолятор, как долго они могут там находиться без приговора суда?

— Как показывает практика, в Украине существует случаи, когда лица находятся в СИЗО по 14-15 лет без приговора суда. Хотя законодательством это запрещено. Европейский суд на это уже неоднократно обращал внимание. Но, к сожалению, это наша украинская действительность.

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К слову, политический эксперт Валерий Гончарук в эфире "ГС" отметил, что решение суда о признании невиновными обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе — свидетельство провала реформы судебной системы.