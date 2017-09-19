Политолог: решение суда по делу 2 мая в Одессе - результат "договорняка"

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

Городской суд Черноморска (бывшего Ильичевска) Одесской области оправдал группу из 20 активистов одесского Антимайдана. Их обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках 2 мая 2014-го года в центре Одессы. В суде указали, что сторона обвинения не предоставила убедительных доказательств вины обвиняемых и даже не пыталась этого сделать.

Напомним, в Одессе 2 мая 2014-го года состоялись массовые столкновения сторонников проукраинских и пророссийских активистов. В результате погибли 48 человек, и пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где застрелили нескольких человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок антимайдановцев. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

Сразу после оправдательного приговора двоих из фигурантов дела — Сергея Долженкова и гражданина РФ Евгения Мефедова — задержала Служба безопасности Украины. Им инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Политическую составляющую в деле 2 мая проанализировал в эфире радиостанции Голос столицы политолог Олег Саакян.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки політична складова впливала на розслідування? Навіть судді казали про політичну необ'єктивність.

— Безумовно, політичний контекст у всій цій справі присутній, оскільки ми розуміємо, про які події йдеться.

З іншого боку, є великі очікування в суспільстві, вони зберігаються щодо встановлення істини по тих подіях, і що притягнення до відповідальності тих, хто є винним у трагедії. В цьому випадку суд не може вмотивовуватися тим, що чи є, чи немає з обох сторін звинувачення, чи це тільки з однієї сторони. Він має вмотивовуватися виключно законністю і правосуддям. Відповідно, навіть якщо це винні виключно з однієї сторони, але вони винні, суд має виносити рішення про винуватість.

В цьому випадку правову оцінку мені складно давати, я не правник. Я думаю, тут краще звернутися до юристів, які можуть подивитися матеріали справи і сказати в реальності, наскільки доказова база, представлена державним звинуваченням, була достатньою для того, щоб можна було довести вину.

Політична оцінка в цьому випадку — це результат нереформованості судової гілки влади. Більше того, мене найбільше цікавить навіть не стільки саме рішення суду, оскільки це правова річ, скільки контекст, в якому це відбувалося, і до яких наслідків це може призвести.

Це вже не перший випадок в Україні, коли суди виносять доволі контраверсійні рішення, і, відповідно, такі рішення знову ж таки не знаходять свого відгуку в сподіваннях суспільства, призводять до низького рівня довіри до судових інституцій.

Ми ж розуміємо, що коли потрібно владі, вона вміє протиснути необхідне рішення, зокрема, і в судових інстанціях. Як ви вважаєте, без згоди згори, умовно кажучи, з АП, від генпрокурора, чи зміг би суд винести таке рішення?

— Я майже певен, що не зміг би винести таке рішення. Більше того, в цьому випадку, мені здається, навіть не стільки рішення згори, скільки таке рішення — це компроміс.

Компроміс між місцевими елітами і елітами центральними, умовно кажучи. Причому, скоріше за все, відкуп за ті чи інші речі. Ми розуміємо, що люди, які в цьому випадку були затримані, вони не діяли самі по собі. Це були організовані акції, і це були люди, які кимось фінансувалися, кимось організовувалися, ми, в принципі, знаємо по прізвищах тих людей, які сповідували антиукраїнську ідеологію в тій же Одесі, і тих людей, які могли організувати такі групи.

Відповідно, ми знаємо, що ці люди зберігають за собою на сьогоднішній день не просто економічний, а навіть політичний вплив в Одеській області. Відповідно, можна припустити, що тут мають місце політичні домовленості між місцевою елітою та центральною владою. А цих людей відпустили через ці домовленості.

Які будуть політичні наслідки, наприклад, для генпрокурора? Тому що саме на адресу слідчих прокуратури лунало дуже багато критики з боку суддів, вони казали, що слідство навіть не намагалося довести провину підозрюваних.

— В очах суспільства будуть і перші, і другі винними, оскільки суду не вдасться з себе зняти повністю відповідальність за це, всі чітко розуміють, що саме суд приймав рішення.

З іншого боку, і до ГПУ на сьогоднішній день рівень довіри достатньо низький. Відповідно, такі звинувачення з боку суддів не просто кидають тінь, а вони вже знаходять відгук через очікування в суспільстві, що скоріше за все, недоробила прокуратура. Відповідно, це знову ж таки гра на пониження державних інституцій.

Скільки вони не перекладають відповідальність один з одного, в результаті страждають вони всі разом і держава як така. Наслідки відсутності реформ, бо правова держава, демократія починається з верховенства права, з забезпечення справедливості.

Зокрема, і дотримання процедури, а саме в порушенні процедурних моментів судді звинуватили прокуратуру.

— Безумовно, це і є одне зі складових законності, тобто зберігання тієї процедури, яка є встановлена. В цьому випадку дуже складно, знову ж таки, мені давати правову оцінку, але політичні наслідки це буде мати.

Більше того, тут посилюються наслідки через нещодавню трагедію в таборі під Одесою. І аналогії самі собою напрошуються. Відповідно, я думаю, що певних соціальних збурень в Одеській області не уникнути. Тим паче, ми вже бачимо перші дзвіночки цього.

Суддя говорив і про те, що нібито не розкрита в цій трагедії роль людей, які були з боку Парубія. Наскільки суддя взагалі міг називати прізвища в цьому випадку? Такі заяви матимуть наслідки?

— Само собою прізвища не мав права суддя називати. Більше того, він виходив за рамки власної компетенції, і за рамки розгляду справи під час судового засідання. Це абсолютно неприпустимо.

З іншого боку, чому це відбувається? Оскільки на сьогоднішній момент суд знаходиться в підневільному стані. Правду скажемо, на сьогоднішній день судову гілку влади ламають і всіх тримають суддів на гачку перепризначення. Чому це відбувається? Тому що протягається судова реформа. Відповідно, після прийняття судової реформи буде перепризначення цих суддів.

Якщо вони не будуть приймати ті рішення, які потрібні на сьогоднішній день політичній еліті, зокрема, перепризначення підписує президент, то ці судді можуть просто не перепризначитися. Це означає втрату своєї роботи, відповідно, втрату імунітету, і можливе притягнення до відповідальності. Тому в таких умовах ми чітко маємо усвідомити, що суд є абсолютно підконтрольним.

З іншого боку, і та реформа, яка пропонується, вона лише законсервує цей стан. Більше того, може призвести до паралічу судової гілки влади, оскільки створюється абсолютна закапсульована система самоуправління суддів, оцих старих суддів, які приймають такі рішення.

Відповідно, якщо брати контекст, то на сьогоднішній день судді є заручниками ситуації, тому без політичної складової такі рішення не можливі просто на просто. З іншого боку, вони дозволяють собі такі зухвалі заяви, оскільки розуміють, що при виконанні тих умов, як їм поставили, вони можуть навічно залишитися на своїх місцях і навпаки, закапсулювати весь цей корупційний і антиправовий свій режим, який на сьогоднішній день існує в судовій гілці влади, закапсулювати його майже назавжди.

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К слову, политический эксперт Валерий Гончарук в эфире "ГС" отметил, что решение суда о признании невиновными обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе — свидетельство провала реформы судебной системы.

А адвокат Ростислав Кравец считает, что дело о посягательстве на территориальную целостность Украины может открыть ящик Пандоры, когда действующих топ-чиновников можно обвинить в тех же преступлениях, что и антимайдановцев.