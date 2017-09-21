В Нацполиции назвали основные версии пожара в детском лагере в Одессе

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Правоохранители рассматривают несколько версий пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе, однако поджог не является основной из них, сообщил начальник управления Национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин.

Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу, 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность.

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"Версия умышленного поджога рассматривается, так как эта версия в СМИ получила резонанс. Она рассматривается, но не как основная", — цитирует Головина местное издание "Таймер".

По его словам, правоохранители изначально рассматривали четыре версии пожара: нарушение правил пожарной безопасности, занос огня извне (поджог), воспламенение из–за электрических приборов и четвертую — теракт, но в настоящее время эта версия уже исключена.

Как сообщалось, после трагедии в лагере "Виктория" в Одессе начались массовые акции протеста с требованием отставки мэра города Геннадия Труханова.