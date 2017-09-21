Ничего особенного! По улицам Одессы гулял слон

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. В четверг, 21 сентября, в Одессе по улице Садовой по проезжей части гулял слон, сообщает УСИ-Одесса.

Отмечается, что слон прогуливался до перекрестка с улицей Торговой, создав немало проблем для водителей.

usionline.com/ По улицам Одессы гулял слон

Дело в том, что на ул. Садовую выходят ворота внутреннего двора Одесского цирка.

usionline.com/ По улицам Одессы гулял слон

Сами работники цирка признались, что выпустили слона немного прогуляться, после чего без происшествия забрали обратно.

Напомним, в мае жители Ивано-Франковска заметили на одной из улиц слона, выпасавшегося под открытым небом.