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    Общество

    Ничего особенного! По улицам Одессы гулял слон

    (обновлено: )4320
    Слон прогуливался до перекрестка с улицей Торговой, создав немало проблем для водителей. Работники цирка признались, что выпустили слона немного прогуляться, после чего без происшествия забрали обратно.
    По улицам Одессы гулял слон
    usionline.com

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. В четверг, 21 сентября, в Одессе по улице Садовой по проезжей части гулял слон, сообщает УСИ-Одесса.

    Отмечается, что слон прогуливался до перекрестка с улицей Торговой, создав немало проблем для водителей.

    usionline.com/
    По улицам Одессы гулял слон

    Дело в том, что на ул. Садовую выходят ворота внутреннего двора Одесского цирка.

    usionline.com/
    По улицам Одессы гулял слон

    Сами работники цирка признались, что выпустили слона немного прогуляться, после чего без происшествия забрали обратно.

    Напомним, в мае жители Ивано-Франковска заметили на одной из улиц слона, выпасавшегося под открытым небом.

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