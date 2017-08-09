А вы видели, через дорогу слон перебежал. Днепр, цирк

РИА Новости Украина

Принцесса цирка и страшный пожар

Циркачи в Екатеринославе (первое название города) были частыми гостями. В 1885 году здесь впервые появляется стационарный цирк. Его основывает наездница Александра Перес вместе со своим женихом Жижетто Труцци. Последний был сыном владельца легендарного московского цирка Труцци, пишет Екатерина Шевцова.

Влюбленные сбежали в Екатеринослав, чтобы втайне пожениться. Цирк, основанный ими пользовался такой популярностью, что через несколько лет его посетила и основная труппа Труцци. При этом за аренду помещения с артистов взяли двойную плату.

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Интересно, что здесь даже однажды показали трюк с человеком-ядром. Правда, его на самом деле не выстреливали из пушки с помощью пороха, а выталкивали мощной катапультой. Вспышка, дым и звук выстрела добавлялись с помощью системы фейерверков.

Здание было по сути шатром-шапито с деревянным полом и дополнительным ступенями, на которых располагались зрительские места.

В диаметре шатер достигал 12.8 метра, и это не случайно. При таком размере лошади могли галопом бегать по кругу, не сбрасывая на арене наездников со своей спины. Постройка быстро обветшала, и уже в 1911 году свои двери распахнул цирк на Озерной площади. Он сохранился и до сегодня (здание со шпилем напротив ТРЦ "Приозерный").

vgorode Цирк в Днепре

С начала 20-го века сюда неоднократно приезжали зарубежные гастролеры. Например, гостил придворный японский цирк "Микадо".

Пожар в цирке

Здание было рассчитано только на летние представления. Чтобы построить его максимально быстро, решили сделать перекрытия из дерева. Это и сыграло с цирком злую шутку. В 60-х здесь произошел страшный пожар.

Как загорелся цирк, точно неизвестно, но по местной легенде виной всему любовь. Якобы в одну молодую наездницу влюбился акробат. Какое-то время красавица оказывала ему знаки внимания, а затем переключилась на воздушного гимнаста. Ревнивый акробат решил отомстит возлюбленной. Он дождался, когда та уединиться с новым ухажером в гримерке, подпер дверь тумбой и поджег.

Огонь тушили несколько часов подряд. Пожарным удалось спасти всех артистов, кроме пары в гримерке.

vgorode Цирковое представление в Днепре

Прогулка по воде и сбежавший слон

Цирк возле "Озерки" отремонтировали после пожара и там снова стали показывать представления. Однажды в местной газете даже появилось объявление, что на гастроли приезжает знаменитый иллюзионист Игорь Кио. Кроме выступления в цирке, он продемонстрирует еще и суперспособности — пройдет по воде.

Конечно, в назначенное время на набережной собралась толпа горожан. Но Игорь Кио все никак не появлялся. Разгневанные люди стали звонить в редакцию, но все оказалось шуткой, ведь на календаре было 1 апреля 1973 года.

vgorode Выступление Игоря Кио в днепропетровском цирке

Уже в 1978 году начали строить замену цирку возле "Озерки". Так появился хорошо известный нам шатер на набережной. Ежедневно его строили до 1400 человек. Уже через два года цирк торжественно открыли.

Необычная история, связанная с этим зданием, произошла и в 2012 году. Как писали СМИ, из цирка сбежал слон. Якобы животное хотело полюбоваться ночными видами нашего города. Позже выяснилось, что это первоапрельская шутка.

Тогда весь Днепр облетело известие, что якобы слона по кличке "Пупсик" оставили на улице подышать свежим воздухом. Животному надоело стоять на одном месте на привязи. Он освободился и пошел гулять по городу. Поймали его уже утром на аллее художников.