Поколение жести. Подростки грабят, воруют, торгуют наркотиками

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Не только взрослые думают, где и как раздобыть денег, но и подрастающее поколение. При этом они не идут на работу с минимальным окладом – им нужно все и сразу. Подростки занимаются тем, что приносит мгновенную прибыль. Их не пугает, что такие способы обогащения зафиксированы в уголовном кодексе. Детская преступность стремительно растет, но МВД, похоже, не считает это проблемой.

Грабители и воры со школьного двора

В Киеве 18-летний житель столицы организовал из своих знакомых малолеток банду, совершавшую налеты на магазинчики в Святошинском районе. Первое нападение подростки совершили в конце августа: угрожая ножом продавцу магазина, отобрали всю выручку из кассы.

Следующий налет прошел по такому же сценарию. В третий раз продавцу угрожали физической расправой, прижав к холодильнику. А на следующие ограбления они уже шли за деньгами с травматическим пистолетом.

Один раз все прошло гладко, а вот во второй раз продавец дала отпор. Когда они вошли в магазин и стали размахивать пистолетом, требуя у продавщицы отдать выручку, женщина держала в руках нож, которым только что нарезала колбасу. С этим ножом она и вышла из-за прилавка. Парень с пистолетом бросил оружие и сбежал.

Во время последнего нападения "бандиты" взяли с собой электрошокер. Ударив продавца и схватив деньги они сбежали, но недалеко – их задержали.

Как оказалось, руководитель и идейный вдохновитель банды налетчиков распределял, кто чем и когда будет заниматься. В ограблении он задействовал всех: два-три парня заходили в помещение выбранного магазина, другие оставались на улице – их задача была не впустить посетителей. После налета малолетки разбегались в разные стороны.

Им удалось поживиться около 30 тысячами гривен, но отвечать придется по самой тяжкой статье – "Разбой", есть возможность загреметь за решетку на срок до 12 лет. Среди задержанных 00 пятеро несовершеннолетних от 15 до 16 лет и 18-летний предводитель.

Банда молодых и дерзких

В Николаевской области группа подростков все лето совершала наглые набеги на дом пенсионеров, из которого выносили все, что могли унести. При этом, если изначально малолетки обчищали сарай и приусадебный участок от "лишнего" металла, то вскоре попробовали влезть в дом, отогнув металлопластиковое окно.

Из дома, где спал 75-летний хозяин с супругой, детки в первый раз вынесли электроинструменты, деньги, мобильный телефон и флакон духов хозяйки. А во второй раз, когда брать уже было нечего, опустошили холодильник.

Кроме дома пенсионера подростки обчистили прикорнувшего на лавочке пьяного местного жителя, стащили его сумку с деньгами и мобильным телефоном.

Полиция задержала четырех жителей Николаева, трое из которых оказались несовершеннолетними: 13, 14 и 15 лет. Все подростки – из неблагополучных семей. А наставлял их на криминальный путь ранее судимый 18-летний житель Николаевской области. Парень уже успел получить судимости за совершение ряда имущественных преступлений. Он и забирал большую часть денег от вырученных от продажи краденных вещей. Но и того, что оставалось подросткам, хватало на развлечения.

Малолетние наркобороны

В Киеве же группа подростков организовала наркокортель. Юные наркодилеры создали сайт, с помощью которого "толкали в массы", своим же сверстникам, наркотики. О об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

"Три 16-летних друга, в прошлом одноклассники (сейчас в учащиеся колледжа НАУ), открыли свой сайт по продаже наркотических веществ с полным спектром товаров: канабис, амфетамин, экстези и т. д. Один — программист, занимался поддержкой сайта, второй — маркетолог, писал "продажные" тексты, третий — курьер-закладчик. Были задержаны сотрудниками полиции на крыше заброшенного здания бассейна НАУ, возле корпуса физкультуры и стадиона, во время расфасовки веществ, похожих на наркотические. Их клиентами являются ребята такого же возраста, и даже младше. Где взяли вещества — не сознаются", — написали на странице.

Самому юному подростку – 15 лет, он взял на себя всю вину, признался, что пакеты с веществами — его. Его друзья свою вину отрицают.

Сегодня в каждом городе есть группы подростков, которые специализируются на кражах в магазинах. С прилавков стараются стянуть все что угодно, начиная от канцтоваров и заканчивая шоколадом и элитным алкоголем. Владельцы и продавцы в торговых центрах за голову берутся: подростки стараются украсть понравившиеся брендовые шмотки и обувь. К примеру, во Львове группу из 12 подростков 11-17 лет подозревают в неоднократных кражах в супермаркетах. Они похищали только дорогие товары: элитный алкоголь, креветки, мидии, икру, шоколад, косметику.

Сами "зарабатывают"

Но только в МВД не замечают проблем. Более того, по их данным, за шесть месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года, количество совершенных преступлений несовершеннолетними уменьшилось аж на 5%. Если в прошлом году зафиксировали 3867, то в этом году всего-то 3692.

Но верить статистике МВД – себя обмануть. В Украине продолжается рост уровня преступности, в том числе детской. В среднем, подростковая преступность из года в год увеличивается на 30-40%.

"Все делают вид, что не замечают того, что подрастающее поколение сегодня идет в разнос. У соседского мальчишки группа подростков на улице отобрала недешевый планшет и сказали, если хочешь вернуть, принеси деньги. Пацан рассказал родителям, не побоялся, юных бандитов нашли. Планшет вернули, в школе их пожурили, родителей вызвали, поставили им на вид и все. А гарантий, что пацаны не отберут еще что-то ценное у другого ребенка, который будет молчать, нет. Один раз сойдет с рук, второй, они быстро втянутся.

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Эти кадры все схватывают на лету. К тому же, в последние годы пошла новая мода: не наказывать детишек, не портить им жизнь. Суды в колонии на перевоспитание отправляют только тех, кто совершил тяжкие преступления – убийства, изнасилование, тяжкие телесные, другим все прощается.

Сказать, что это хорошо и поможет, не могу. Не уверен. Да и полиция сегодня бессильна что либо сделать. Никто проблемами подростковой преступности не занимается. Два-три опера на район погоды не сделают", – считает бывший сотрудники МВД Сергей Сыроид.

Потенциально сегодня каждый ребенок может быть втянут в преступный бизнес. И не только мальчик, но и девочка. К сожалению, это реалии нашей жизни. Если родители не могут дать детям денег, купить желанную вещь, те добывают финансы сами: увы, преступным путем.