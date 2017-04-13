А бил ли мальчик? АТО вылезло боком: детская преступность - самая циничная

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Об инциденте в райцентре стало известно от одной небезразличной гражданки, которая написала в соцсетях о том, что старшеклассники из 1-й школы якобы изнасиловали мальчика из 4-го класса. По данным источника, "ребенка подростки насиловали разными предметами, заставляли пить их мочу" и снимали это на видео.

В ГУ НП Киевской области подтвердили, что в полицию с заявлением обратилась мать 10-летнего ребенка и рассказала о том, что над ее сыном жестоко издевались подростки. Экспертиза проверяет, был ли факт изнасилования. Открыто уголовное производство по части 2 ст. 296 (хулиганство). Жертва издевательств отстает в развитии. Сейчас мальчик находится дома.

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Горожане требуют возмездия

Больше всего эта история возмутила жителей Иванкова. К тому же, как выяснилось, старшеклассники проживают по соседству с домом 10-летнего мальчика. Сам мальчик, из неполной семьи, которую не могут назвать благополучной.

"Я знаю мальчика над которым поиздевались мне очень его жаль он такой безобидный. Поубивать тех уродов надо", — сообщила Яна Савенок.

Да и среди парней есть те, кто воспитывается в неблагополучных семьях, где налегают на спиртное.

Родственники подростков уверяют, что они не насиловали ребенка. Что, как известно, экспертиза не подтвердила факт. Но один из жителей Иванкова утверждает, что факт издевательства над ребенком имел место.

"Это правда, мне рассказывали ученики этой школы, которые учатся в параллельном классе с моральными уродами. Они снимали все на телефон. Все они прекрасно понимали. Родные мальчика молчат (не поднимают шум в прессе) потому что не хотят, чтобы в парня тыкали пальцами", — считает Александр Луценко.

Как считают жители Иванкова, дело собираются замять. По соседски договорится с потерпевшей стороной. К тому же, появилось слишком много защитников подростков, которые уверяют, что все придумали и с мальчиком все в порядке.

"Малой ходит сейчас в школу. С ним все хорошо. И никакого изнасилования не было. Просто немного побили его вот и все", — рассказывает медработник Иванковской больницы Юлия Шпак.

Но жителей Иванкова это не устраивает и они собираются добиться правды, потому как уверены, что в их городе это трудно сделать.

"Все как всегда, замнут "делишко", а безнаказаность позволит другим делать то же самое, а может и хуже!", — отмечает Анастасия Антоненко.

И это при том, что в Иванкове местные служители Фемиды уже пожалели одного насильника. Военнослужащий, оставив территорию части, изнасиловал 16-летнюю девушку неестественным способом. Однако, Иванковский районный суд Киевской области вынести приговор насильнику в виде условного наказания и присудил компенсацию в сумме 3000 гривен. Судья Алексей Гончарук заявил, что "матерью потерпевшей не было показано, какие именно нравственные страдания причинили ее ребенку", и поэтому он считает указанную сумму достаточной. А условный срок подсудимый заслужил тем, что он в прошлом боец АТО и воспитывает малолетнего ребенка.

В истории с издевательством над 10-летним мальчиком разбираются следственные органы, которые должны понять, что на самом деле произошло в Иванкове.

Случай случаю рознь

Несмотря на то, что на днях гражданский министра МВД Арсен Аваков утверждал, что в стране дескать снизился уровень изнасилований, истории последних дней говорят об обратном. И самое ужасное, что в полицейскую хронику попадают дети.

В Кропивницком трое подростков избили и изнасиловали 12-летнюю девочку. В преступлении подозревают двух девочек-подростков и парня 16 лет. Подросткам уже объявили о подозрении по ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Украины "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом". Несовершеннолетние раньше в поле зрение правоохранителей не попадали. Они раскаиваются и полностью признают свою вину.

Как рассказывает один из бывших сотрудников управления по работе с несовершеннолетними, им очень часто приходилось сталкиваться как с насилием в отношении несовершеннолетних, так и с лже-насилием.

"Ситуация. Мама случайно узнает, что ее 13-летняя дочь спит с парнем. Та, чтобы оправдаться, рассказывает страшную историю, что ее изнасиловал парень. Мама ведет дочь в райотдел, пишет заявление, а дальше начинается. Он утверждает, что все было по взаимному согласию, мама настаивает на том, что он насильник и настраивает так же дочь. Главное для нас было разобраться и не сломать чью-то судьбу. Понятное дело, что пацана все равно по головке не гладили, но, старались разрешить проблему не доводя дело до суда. Другое дело, когда действительно было изнасилование, когда над потерпевшими издевались морально или физически. Когда были все соответствующие заключения экспертов, в таком случае суд неизбежен. Если конечно стороны не договорятся сами, подозреваемые не откупятся, а пострадавшие не заберут заявление. Все бывает в жизни. Но, к сожалению, среди несовершеннолетних случаи полового насилия происходят очень часто, но не многие об этом ставят в известность взрослых. Поэтому, мы не знаем и половины всего", — объясняет Олег Мотренко.

По сути, сегодня за подростками нужен глаз да глаз. Благодаря Интернету детки взрослеют намного быстрее и их уже не интересуют детские забавы. Главное, не упустить момент и держать их под контролем, а так же проверять их страницы в соцсетях. Ведь по тому, что они выкладывают в Сеть, куда заглядывают, можно понять, что их интересует. А следовательно, при желании любой взрослый может предотвратить большую беду.