Криминал бьет по самым слабым: галерея случаев со стариками и детьми

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

К сожалению, старшее поколение и малолетние остаются самыми доверчивыми и наивными. Их легко обвести вокруг пальца, рассказав небылицу. А еще их легко обокрасть и ограбить, потому что они не могут дать отпор, и трусливым преступникам это только на руку. Сегодня в криминальные истории старики и дети попадают чаще всего, а вот их обидчики за решетку — все реже.

Беззащитные старики

В подъезде собственного многоквартирного дома в одном из спальных районов Киева на 72-летнюю пенсионерку напал негодяй. У лифта, толкнув женщину, мерзавец вырвал ее сумку и сбежал. Старушка удержалась на ногах, но лишилась всей пенсии. А недалеко от банкомата на пожилого мужчину напал грабитель и вырвал из его рук сумку, куда пенсионер положил снятые с карточки деньги. Пострадавший только руками развел, потому что догнать грабителя не мог.

В Александрии на местном рынке рано утром к 71-летнему пенсионеру возле мясного павильона подошел неизвестный отрок, вырвал из рук мужчины кошелек и сбежал. В кошельке было 300 гривен. В одном из сел Балтского районы Одесской области в дом к 87-летнему старику забрался грабитель. Налетчик избил дедушку и вынудил отдать наличность – 2653 гривны.

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В Николаеве трижды обворовывали дом 75-летнего жителя Заводского района. Сначала со двора украли металлические изделия. На следующий день злоумышленники через металлопластиковое окно проникли в дом. Пока хозяин с супругой спали, грабители вынесли электроинструмент, деньги, мобильный телефон и флакон духов хозяйки. Но и на этом преступники не остановились. Вскоре они так же через окно залезли в дом в третий раз и, не найдя для себя ничего ценного, опустошили холодильник, забрав оттуда даже уже приготовленную пищу. Ворами оказались четверо местных жителей, трое несовершеннолетних — 13-15 лет из неблагополучных семей, которых сплотил и научил воровать 18-летний ранее судимый за кражи. При этом львиную долю награбленного вожак забирал себе, остальное делил между малолетками, которым денег хватало на сигареты, пиво, игровые залы.

Дети в группе риска

Но если одни подростки идут на преступление, то другие легко становятся жертвами преступников.

Поздно вечером домой возвращался 16-летний житель Запорожья, когда его кто-то ударил, повалил на землю, избил и отобрал мобильный телефон.

В Харьковской области в Змиеве 27-летний местный житель напал на 16-летнюю девушку. Избив и изнасиловав подростка, он забрал ее вещи.

В Славянске 9-летний мальчик стал жертвой телефонных мошенников. Ребенок снял трубку стационарного телефона, на том конце провода мужчина спросил, кто еще есть дома и когда узнал, что мальчик один, сказал, что он знакомый мамы. Мужик заявил, что она, дескать, попросила его позвонить ему и сказать, чтобы он собрал все деньги, какие есть в доме, положил в пакет и передал таксисту, который сейчас приедет. А деньги маме нужны якобы для того, чтобы сделать ему подарок, поэтому она не звонит. Мерзавец легко выпытал адрес, а ничего не ведающий ребенок отнес 4,5 тысячи долларов, 100 евро и 3 тысячи гривен подъехавшему таксисту. Вечером вернувшуюся с работы маму ждал настоящий сюрприз.

А сегодня, когда уже начались занятия в школах, воры и мошенники уже поджидают своих жертв возле школ. Излюбленный способ отъема мобильных телефонов стар как мир, аферист представляется сотрудников полиции, говорит, что его мобильный разрядился, и просит ребенка дать ему свой позвонить. Кто же откажется помочь нашей доблестной полиции, уровень доверия к которой все время "растет". С телефоном мошенник убегает.

Кражи, грабежи, мошенничество - бич нашего времени. Полицейские бессильны оградить каждого от неприятностей. В случае с детьми этим должны заниматься родственники и учителя. Предостерегать об опасностях, учить не доверять неизвестным, не заходить в подъезды с незнакомыми людьми, не носить больших сумм денег и спрятать дорогие вещи подальше.

"Сегодня в группе риска все украинцы, у которых нет личной охраны, кто не живет за двухметровым забором, кто ходит по улицам наших городов и ездит в общественном транспорте. Так как наша полиция не занимается профилактикой преступлений, это уже ложится на плечи родственников, соседей, учителей. Надо рассказывать об опасности, которая подстерегает, о разных незаконных способах отъема денег, надо учить людей вести себя осторожно, обходить десятой дорогой подозрительных, незнакомых личностей. По статистике, старой милицейской, в основном на стариков и детей, самых беззащитных, нападают наркозависимые, которым нужна доза, а денег нет. Они сами слабые и боятся, что им кто-то даст реальный отпор. Как бы-то ни было, а всегда нужно держать ухо востро", — объясняет экс-сотрудник МВД Андрей Кондрашов.

Более того, из тысячи жертв преступлений, в полицию обращается только половина, остальные считают это бесполезным занятием, понимая, что только единицы будут пойманы и привлечены к уголовной ответственности. Таковы реальности сегодняшних дней.