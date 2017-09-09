Взрыв авто в центре Киева: работа криминалистов

Взрыв автомобиля в центре Киева может быть переквалифицирован в теракт, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Правоохранители сообщили, что изъятые собранные материалы направят на экспертизу.
В настоящее время полиция расследует инцидент по статье "умышленное убийство".
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Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил, что погибший в результате взрыва Тимур Махаури был гражданином Грузии и связан с криминальными чеченскими кругами, госпитализированы женщина и ребенок.
Ряд СМИ сообщили, что пострадавшая является всемирно известной моделью, которая была лицом Dior, ее зовут Наталья, фамилия не называется.