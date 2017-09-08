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    Происшествия

    Полиция сообщила подробности о взрыве авто в Киеве и о пострадавших

    Тема:

    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (48)

    (обновлено: )17310
    Пресс-секретарь МВД сообщил, что, по предварительным данным, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Он подтвердил информацию, что погибший – это гражданин Грузии Тимур Махаури.
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    Страна

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Заложенное взрывное устройство стало причиной взрыва автомобиля в центре Киева, сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

    "Открыто уголовное производство по статье умышленное убийство… По предварительным данным, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле", — сказал Шевченко в эфире украинского телевидения.

    Он подтвердил информацию, что погибший – это "хорошо известный в криминальных кругах" гражданин Грузии Тимур Махаури.

    112 Украина
    Тимур Махаури

    По данным Шевченко, погибший "имел стойкие связи с разного рода чеченскими кругами", ранее в этом году получил условный срок на Украине за незаконное обращение с оружием.

    По его словам, в момент взрыва в автомобиле находились три человека: Махаури, женщина и ребенок. Женщина доставлена в больницу с серьезными травмами, ребенок не пострадал.

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    Взрыв автомобиля в центре Киева

    Полиция Киева на своей странице в Facebook сообщила, что женщине при взрыве оторвало ногу.

    "В результате мужчина получил смертельные ранения, женщине оторвало ногу, а ребенок находится в удовлетворительном состоянии", — говорится в сообщении.

    Шевченко уточнил, что женщина, которая находилась в автомобиле, является женой погибшего, однако, по его словам, для окончательного установления родственных связей между погибшим, женщиной и ребенком необходимо провести следственные действия, для которых необходимо время.

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