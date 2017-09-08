Полиция сообщила подробности о взрыве авто в Киеве и о пострадавших

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Заложенное взрывное устройство стало причиной взрыва автомобиля в центре Киева, сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

"Открыто уголовное производство по статье умышленное убийство… По предварительным данным, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле", — сказал Шевченко в эфире украинского телевидения.

Он подтвердил информацию, что погибший – это "хорошо известный в криминальных кругах" гражданин Грузии Тимур Махаури.

112 Украина Тимур Махаури

По данным Шевченко, погибший "имел стойкие связи с разного рода чеченскими кругами", ранее в этом году получил условный срок на Украине за незаконное обращение с оружием.

По его словам, в момент взрыва в автомобиле находились три человека: Махаури, женщина и ребенок. Женщина доставлена в больницу с серьезными травмами, ребенок не пострадал.

Страна Взрыв автомобиля в центре Киева

Полиция Киева на своей странице в Facebook сообщила, что женщине при взрыве оторвало ногу.

"В результате мужчина получил смертельные ранения, женщине оторвало ногу, а ребенок находится в удовлетворительном состоянии", — говорится в сообщении.

Шевченко уточнил, что женщина, которая находилась в автомобиле, является женой погибшего, однако, по его словам, для окончательного установления родственных связей между погибшим, женщиной и ребенком необходимо провести следственные действия, для которых необходимо время.