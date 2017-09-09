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    Женщине, пострадавшей при взрыве авто в Киеве, грозит ампутация ноги

    Тема:

    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (54)

    (обновлено: )9012
    По данным медиков, в результате взрыва у женщины, которую СМИ называют всемирно известной моделью, повреждены лицо, глаза, конечности. Также есть скелетная травма.
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Женщине, пострадавший в результате взрыва авто в центре Киева, грозит ампутация ноги, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" один из врачей Киевской городской клинической больницы №17, в которой сейчас находится потерпевшая.

    В пятницу вечером, 8 сентября, в центре Киева произошел взрыв легкового автомобиля. В результате происшествия погиб мужчина. Также в автомобиле находилась молодая женщина, которая получила тяжелые ранение, и ребенок — он не пострадал.

    Момент взрыва автомобиля в центре Киева
    Скриншо с видео на канале Сергея Сидоренко на Youtube
    Момент взрыва авто в центре Киева попал на видео

    "К сожалению, такая возможность (ампутации ноги — Ред.) до сих пор сохраняется. Это минно-взрывная травма. Там не только бедро. Там повреждено и лицо, и глаза, и конечности, и скелетная травма, травма мягких тканей. Пострадали внутренние органы. Сейчас давать прогнозы невозможно. Она находится в операционной", — сообщил врач.

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    Ранее сообщалось, что пострадавшая женщина — в недавнем прошлом всемирно известная модель. По данным некоторых СМИ, ее зовут Наталья. 

    Напомним, в СБУ сообщили, что настоящее имя погибшего, известного под именем Тимур Махаури, — Али Тимаев. По данным спецслужбы, уроженец Чечени Тимаев "всеми возможными средствами боролся с "путинским" режимом, был личным врагом Рамзана Кадырова".

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