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    Происшествия

    СБУ назвала настоящее имя взорванного в Киеве "личного врага Кадырова"

    (обновлено: )24913
    По данным украинской спецслужбы, настоящее имя погибшего в центре Киева мужчины - Али Тимаев. Сообщается, что он, будучи уроженцем Чечни, участвовал в боевых действиях против российских войск в Республике Дагестан.
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. На погибшего в центре Киева в результате взрыва авто мужчину, известного под именем Тимур Махаури, трижды совершали покушения спецслужбы Российской Федерации, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

    Момент взрыва автомобиля в центре Киева
    Скриншо с видео на канале Сергея Сидоренко на Youtube
    Момент взрыва авто в центре Киева попал на видео

    В пятницу вечером, 8 сентября, в центре Киева произошел взрыв легкового автомобиля. В результате происшествия погиб мужчина. Также в автомобиле находилась молодая женщина, которая получила тяжелые ранение, и ребенок — он не пострадал.

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    По данным СБУ, настоящее имя погибшего — Али Тимаев. Он родился в Чечне (с. Гучум-Кале, Итум-Калинского района) 4 апреля 1978 года.

    "В период с 1999 по 2000 годы участвовал в боевых действиях против российских войск в Республике Дагестан, получил огнестрельное ранение. В 2008 году принимал непосредственное участие в грузинско-российской войне на стороне Грузии… Всеми возможными средствами боролся с "путинским" режимом, был личным врагом Рамзана Кадырова (глава Чеченской Республики — Ред.)", — говорится в сообщении.

    Facebook СБУ
    Погибший при взрыве авто в Киеве Али Тимаев (Тимур Махаури)

    В СБУ также сообщили, что на Тимаева давно "охотились" российские спецслужбы.

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    "Всего в отношении него было совершено 3 покушения на убийство, в том числе 08.03.2009 в Тбилиси путем подрыва с помощью СВП в подъезде жилого дома. Тогда Али удалось выжить", — заявили в спецслужбе, добавив, что погибший "поддерживал дружеские отношения с бойцами, которые принимали участие в боевых действиях в районе проведения АТО".

    Facebook СБУ
    Комментарий СБУ по взрыву авто в центре Киева

    В столичной полиции не исключили, что могут начать расследовать подрыв авто как теракт

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