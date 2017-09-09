СБУ назвала настоящее имя взорванного в Киеве "личного врага Кадырова"

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. На погибшего в центре Киева в результате взрыва авто мужчину, известного под именем Тимур Махаури, трижды совершали покушения спецслужбы Российской Федерации, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

В пятницу вечером, 8 сентября, в центре Киева произошел взрыв легкового автомобиля. В результате происшествия погиб мужчина. Также в автомобиле находилась молодая женщина, которая получила тяжелые ранение, и ребенок — он не пострадал.

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По данным СБУ, настоящее имя погибшего — Али Тимаев. Он родился в Чечне (с. Гучум-Кале, Итум-Калинского района) 4 апреля 1978 года.

"В период с 1999 по 2000 годы участвовал в боевых действиях против российских войск в Республике Дагестан, получил огнестрельное ранение. В 2008 году принимал непосредственное участие в грузинско-российской войне на стороне Грузии… Всеми возможными средствами боролся с "путинским" режимом, был личным врагом Рамзана Кадырова (глава Чеченской Республики — Ред.)", — говорится в сообщении.

Facebook СБУ Погибший при взрыве авто в Киеве Али Тимаев (Тимур Махаури)

В СБУ также сообщили, что на Тимаева давно "охотились" российские спецслужбы.

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"Всего в отношении него было совершено 3 покушения на убийство, в том числе 08.03.2009 в Тбилиси путем подрыва с помощью СВП в подъезде жилого дома. Тогда Али удалось выжить", — заявили в спецслужбе, добавив, что погибший "поддерживал дружеские отношения с бойцами, которые принимали участие в боевых действиях в районе проведения АТО".

Facebook СБУ Комментарий СБУ по взрыву авто в центре Киева

В столичной полиции не исключили, что могут начать расследовать подрыв авто как теракт.