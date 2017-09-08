ВКС РФ: в Сирии ликвидированы ключевые лидеры ИГ

РИА Новости Украина

Минобороны России сообщило в пятницу, что Воздушно-космические силы РФ нанесли в Сирии удар по замаскированному командному пункту террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Ведомство уточнило, что в результате удара уничтожены порядка 40 боевиков. Среди них были влиятельные командиры террористов, в том числе "амир Дейр-эз-Зора" и "министр войны" ИГ.

Российское министерство обороны заявило, что 5 сентября по нескольким каналам военные получили информацию о совещании командиров отрядов террористов на замаскированном командном пункте ИГ в окрестностях Дейр-эз-Зора.

"Эмиссары и влиятельные полевые командиры отрядов боевиков планировали обсудить сложившуюся обстановку, а также выработать срочные меры в связи со стремительным наступлением сирийских правительственных войск на город. После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы Хмеймим были подняты два самолетами Су-34 и Су-35 ВКС России, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами", — отмечает ведомство, сообщают РИА Новости.

По его данным, в результате авиаудара были уничтожены подземный командный пункт террористов, узел связи и около 40 боевиков.

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"Результативные действия ВКС России позволили ускорить деблокирование города Дейр-эз-Зор и приступить сирийским войскам к его непосредственному освобождению", — сообщает министерство.

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"По подтвержденным сведениям, среди уничтоженных боевиков четыре влиятельных полевых командира, включая "амира Дейр-эз-Зора" Абу Мухаммада Аль-Шишали, отвечающего за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГИЛ", — говорится в сообщении.

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Ведомство отмечает, что Аль-Шишали (Тарад Мухамед Аль-Джабр) был гражданином Саудовской Аравии, вступил в ИГ в 2005 году, а ранее состоял в "Аль-Каиде" (также запрещена в РФ).

"В группировке ИГИЛ руководил логистикой боевиков, а также переброской завербованных новобранцев на тренировочные базы. Организатор путей доставки боевиков ИГИЛ через территорию Турции, европейских государств, страны северной Африки, Персидского залива и Австралии", — добавляет Минобороны.

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Кроме того, по данным Минобороны, был ликвидирован "министр войны" ИГ Гулмурод Халимов. Ведомство отмечает, что Халилов — бывший командир ОМОН МВД Таджикистана.

"После ликвидации Абу Умара Аш-Шишани занял пост "военного министра" "Исламского государства". В сентябре иранское информационное агентство IRNA сообщило о назначении Халимова халифом (преемник) лидера ИГИЛ аль-Багдади", — подчеркивает МО РФ.

Генпрокуратура Таджикистана ранее возбудила уголовное дело в отношении экс-командира ОМОН Гулмурода Халимова по статьям "измена государству", "участие в преступной группировке" и "участие в боевых действиях за рубежом". Власти страны объявили Халимова в розыск по линии Интерпола, он находился в розыске с 2015 года.

В апреле 2017 года журнал Times сообщил о гибели Халимова при ракетном авиаударе в иракском Мосуле. Источник рассказал журналу, что Халимов, примкнув к террористам в Сирии и Ираке, отвечал за планирование защиты джихадистов в Мосуле и организацию взрывов машин коалиции.

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Халимов начал свою карьеру еще в советском спецназе. Позже он стал командиром таджикского ОМОН, служил в президентской гвардии, с 2003 по 2008 год три раза проходил специальную подготовку на американской военной базе Blackwater. В начале мая 2015 года Халимов не вышел на службу. Спустя несколько месяцев в интернете стали появляться видеоролики, на которых бывший глава таджикского ОМОН заявлял, что примкнул к террористам ИГ.

В августе 2016 года госдеп США объявил награду в 3 миллиона долларов за информацию о местонахождении Халимова, назвав его одним из ключевых лидеров ИГ.