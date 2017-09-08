Полиция и Нацгвардия усиливают патрулирование в центре Киева

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Полиция Киева и Национальная гвардия усиливают патрулирование метрополитена и центра столицы, сообщила пресс-служба украинского министерства внутренних дел.

"Полиция Киева усиливает патрулирование центра города и метрополитена. Привлекли Нацгвардию", — говорится в сообщении МВД в микроблоге в Twitter.

Напомним, в пятницу вечером в центре Киева взорвался легковой автомобиль.

По данным правоохранителей, в результате происшествия погиб один человек. Также в автомобиле находилась женщина, которая получила ранение, и ребенок — он не пострадал.

Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что причиной взрыва автомобиля, по предварительным данным, стало заложенное взрывное устройство, погибший — гражданин Грузии.