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    Полиция и Нацгвардия усиливают патрулирование в центре Киева

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    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (51)

    (обновлено: )113
    Как говорится в сообщении МВД, полиция Киева усиливает патрулирование центра города и метрополитена. Также была привлечена Нацгвардия.
    Национальная полиция Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Полиция Киева и Национальная гвардия усиливают патрулирование метрополитена и центра столицы, сообщила пресс-служба украинского министерства внутренних дел.

    Взрыв автомобиля в центре Киева
    pravda.com.ua
    Появились первые фото с места взрыва автомобиля в Киеве

    "Полиция Киева усиливает патрулирование центра города и метрополитена. Привлекли Нацгвардию", — говорится в сообщении МВД в микроблоге в Twitter.

    Напомним,  в пятницу вечером в центре Киева взорвался легковой автомобиль.

    По данным правоохранителей, в результате происшествия погиб один человек. Также в автомобиле находилась женщина, которая получила ранение, и ребенок — он не пострадал.

    Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что причиной взрыва автомобиля, по предварительным данным, стало заложенное взрывное устройство, погибший — гражданин Грузии.

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