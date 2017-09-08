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    Полиция не исключила расследования взрыва авто в Киеве как теракта

    Тема:

    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (52)

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    По данным полиции, по факту взрыва автомобиля Toyota Camry в центре Киева, в результате которого погиб человек и еще двое граждан получили ранения, правоохранители проводят все необходимые первоочередные мероприятия.
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    pravda.com.ua/rus

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Взрыв автомобиля в центре Киева, в результате которого погиб мужчина, может быть квалифицирован как теракт. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Национальной полиции Украины.

    Взрыв авто в центре Киева
    Типичный Киев/facebook
    Видео первых минут после взрыва авто в Киеве: спасение женщины и ребенка

    "Взрыв в центре столицы может быть квалифицирован как теракт. По факту взрыва автомобиля Toyota Camry в центре Киева, в результате которого погиб человек и еще двое граждан получили ранения, правоохранители проводят все необходимые первоочередные мероприятия. В настоящее время на месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

    В пятницу вечером в центре Киева произошел взрыв легкового автомобиля. По данным правоохранителей, в результате происшествия погиб один человек. Также в автомобиле находилась женщина, которая получила ранение, и ребенок — он не пострадал.

    Полиция завела дело по статье "умышленное убийство".

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    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
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