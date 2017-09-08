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    СМИ: во взорванном в Киеве авто была всемирно известная модель

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    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (51)

    (обновлено: )45702
    По словам медиков, пострадавшая при взрыве женщина является всемирно известной моделью, бывшим лицом фирмы Dior. По данным врачей, в машине она была с 6-летним мальчиком по имени Антон, ребенка перевезли в ожоговый центр.
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Женщина, находившаяся во взорвавшемся автомобиле в центре Киева, является всемирно известной моделью, сообщает "112 Украина" со ссылкой на медиков.

    Взрыв авто в центре Киева
    Типичный Киев/facebook
    Видео первых минут после взрыва авто в Киеве: спасение женщины и ребенка

    "Девушку зовут Наталья, всемирно известная модель, была лицом Dior", — заявили медики. Сейчас за ее жизнь борются в 17-ой больнице Киева. Ранее сообщалось, что ей оторвало ногу.

    По данным врачей, в машине женщина была с 6-летним мальчиком по имени Антон, ребенка перевезли в ожоговый центр.

    Напомним, в пятницу во второй половине дня в центре Киева возле улицы Бессарабской взорвался автомобиль.

    В результате погиб мужчина, находившиеся в авто женщина и ребенок пострадали.

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