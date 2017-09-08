СМИ: во взорванном в Киеве авто была всемирно известная модель

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Женщина, находившаяся во взорвавшемся автомобиле в центре Киева, является всемирно известной моделью, сообщает "112 Украина" со ссылкой на медиков.

"Девушку зовут Наталья, всемирно известная модель, была лицом Dior", — заявили медики. Сейчас за ее жизнь борются в 17-ой больнице Киева. Ранее сообщалось, что ей оторвало ногу.

По данным врачей, в машине женщина была с 6-летним мальчиком по имени Антон, ребенка перевезли в ожоговый центр.

Напомним, в пятницу во второй половине дня в центре Киева возле улицы Бессарабской взорвался автомобиль.

В результате погиб мужчина, находившиеся в авто женщина и ребенок пострадали.