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    Происшествия

    СМИ сообщают имя погибшего при взрыве авто в Киеве

    Тема:

    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (48)

    (обновлено: )35941
    Друзья погибшего, которые приехали на месте происшествия, сообщили СМИ его имя и кем он был. По их словам, это уже четвертое на него покушение.
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    Страна

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Погибшим при взрыве в автомобиле в центре Киева был Тимур Махаури,  член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне АТО, сообщает "112 Украина".

    Об этом каналу сказали друзья погибшего, которые приехали на месте происшествия. По их словам, это уже четвертое покушение на Махаури.

    Сообщается, что из-за взрыва автомобиля в центре Киева на данный момент перекрыта улица Скоропадского.

    Ранее сообщалось, что в центре Киева возле Бессарабской площади взорвался автомобиль. СМИ сообщали, что погиб один человек, в машине также находились женщина и ребенок.

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    Взрыв автомобиля в центре Киева
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