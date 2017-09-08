СМИ сообщают имя погибшего при взрыве авто в Киеве

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Погибшим при взрыве в автомобиле в центре Киева был Тимур Махаури, член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне АТО, сообщает "112 Украина".

Об этом каналу сказали друзья погибшего, которые приехали на месте происшествия. По их словам, это уже четвертое покушение на Махаури.

Сообщается, что из-за взрыва автомобиля в центре Киева на данный момент перекрыта улица Скоропадского.

Ранее сообщалось, что в центре Киева возле Бессарабской площади взорвался автомобиль. СМИ сообщали, что погиб один человек, в машине также находились женщина и ребенок.