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    Фотоленты

    Появились первые фото с места взрыва автомобиля в Киеве

    Тема:

    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (48)

    (обновлено: )340
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    На месте авто в центре Киева
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    pravda.com.ua
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    pravda.com.ua/rus
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    pravda.com.ua
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    pravda.com.ua
    На месте авто в центре Киева
    На месте авто в центре Киева

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    Взрыв автомобиля в центре Киева

    В центре Киева в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль,  есть пострадавшие, передает с места события корреспондент "112 Украина".

    Случилось это между ул. Бассейной и Большой Васильковской. Автомобиль был полностью уничтожен.

    Сообщается, что внутри салона была женщина, ее оперативно достали из машины, "скорая" увезла ее в больницу".

    По данным канала, пострадал еще один автомобиль, расположенный поблизости. На месте работает полиция. Кроме того, в районе взрыва собралось большое количество людей.

    Точной информации о количестве пострадавших нет. По словам некоторых очевидцев, в автомобиле находились несколько человек, в том числе ребенок. 

    По данным "Украинской правды", за рулем авто был мужчина, который погиб. Также сообщается, что автомобиль был с грузинскими номерами.

    Смотрите также: Апокалипсис из-за "Ирмы". Разрушения после урагана на побережье Доминиканы

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