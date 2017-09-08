Появились первые фото с места взрыва автомобиля в Киеве

В центре Киева в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль, есть пострадавшие, передает с места события корреспондент "112 Украина".

Случилось это между ул. Бассейной и Большой Васильковской. Автомобиль был полностью уничтожен.

Сообщается, что внутри салона была женщина, ее оперативно достали из машины, "скорая" увезла ее в больницу".

По данным канала, пострадал еще один автомобиль, расположенный поблизости. На месте работает полиция. Кроме того, в районе взрыва собралось большое количество людей.

Точной информации о количестве пострадавших нет. По словам некоторых очевидцев, в автомобиле находились несколько человек, в том числе ребенок.

По данным "Украинской правды", за рулем авто был мужчина, который погиб. Также сообщается, что автомобиль был с грузинскими номерами.

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