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    Момент взрыва авто в центре Киева попал на видео

    Тема:

    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (53)

    (обновлено: )19011
    В результате взрыва авто на грузинских номерах в центре Киева погиб один человек. Также в машине находилась молодая женщина, которая получила тяжелые ранение, и ребенок — он не пострадал.
    Момент взрыва автомобиля в центре Киева
    Скриншо с видео на канале Сергея Сидоренко на Youtube

    Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

    Момент взрыва автомобиля Toyota Camry в Киеве, в результате которого погиб один человек и ранены еще двое, попал на видеорегистратор одного из автомобилей, который ехал по встречной полосе по улице Скоропадского.

    Взрыв авто в центре Киева
    Типичный Киев/facebook
    Видео первых минут после взрыва авто в Киеве: спасение женщины и ребенка

    Видеозапись (см. здесь) опубликована на канале в Youtube Сергея Сидоренко. Момент взрыва запечатлен на 2.40. 

    В пятницу вечером, 8 сентября, в центре Киева произошел взрыв легкового автомобиля. В результате происшествия погиб один человек. Также в автомобиле находилась молодая женщина, которая получила тяжелые ранение, и ребенок — он не пострадал. 

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    По данным народного депутата, члена коллегии МВД Антона Геращенко, погибшим оказался гражданин Грузии Тимур Махаури.

    "Сегодня рядом с Бессарабским рынком произошел теракт в результате которого погиб гражданин Грузии Тимур Махаури. Полицией будет начато криминальное производство по ч.2 ст. 115 Криминального Кодекса — умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни окружающих. Следствие изучит все факты и детали, касающиеся этого ужасного убийства. По сообщению средств массовой информации Тимур был весьма незаурядной личностью", — сообщил нардеп.

    В полиции также не исключили, что могут начать расследовать подрыв авто как теракт

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