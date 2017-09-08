Момент взрыва авто в центре Киева попал на видео

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Момент взрыва автомобиля Toyota Camry в Киеве, в результате которого погиб один человек и ранены еще двое, попал на видеорегистратор одного из автомобилей, который ехал по встречной полосе по улице Скоропадского.

Видеозапись (см. здесь) опубликована на канале в Youtube Сергея Сидоренко. Момент взрыва запечатлен на 2.40.

В пятницу вечером, 8 сентября, в центре Киева произошел взрыв легкового автомобиля. В результате происшествия погиб один человек. Также в автомобиле находилась молодая женщина, которая получила тяжелые ранение, и ребенок — он не пострадал.

Смотрите также: Появились первые фото с места взрыва автомобиля в Киеве

По данным народного депутата, члена коллегии МВД Антона Геращенко, погибшим оказался гражданин Грузии Тимур Махаури.

"Сегодня рядом с Бессарабским рынком произошел теракт в результате которого погиб гражданин Грузии Тимур Махаури. Полицией будет начато криминальное производство по ч.2 ст. 115 Криминального Кодекса — умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни окружающих. Следствие изучит все факты и детали, касающиеся этого ужасного убийства. По сообщению средств массовой информации Тимур был весьма незаурядной личностью", — сообщил нардеп.

В полиции также не исключили, что могут начать расследовать подрыв авто как теракт.