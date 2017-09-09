Колонну участников торговой блокады Донбасса задержали под Киевом

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Правоохранители заблокировали колонну участников торговой блокады в Донбассе на въезде в Киеве. Об этом говорится в сообщении Штаба на странице в Facebook.

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"Внимание!!! Колонну участников штаба Блокады которые возвращались в Киев, а затем собирались ехать в Краковец (10 сентября), только что заблокировали на въезде в Бровары. Большое количество аваковцев, собаки и так далее. Угрожают оружием. Просьба патриотов Украины оказать помощь ребятам и девушкам", — говорится в сообщении.

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Отметим, что участники блокады собирались в польский Краковец, чтобы поддержать экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили, который намерен в воскресенье, 10 сентября, через КПП "Краковец" въехать с территории Польши в Украину.

Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля. Сам Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.