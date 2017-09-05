Хроника 4 сентября: "золото" Януковича, иски против Саакашвили, закрытие соцсети Ukrainians

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 4 сентября, стало известно, что Европе арестованы более 500 килограмм золота, которое было украдено и вывезено из Украины окружением беглого экс-президента Виктора Януковича. Помимо этого Киев ужесточит контроль иностранцев на границе, а Канада отказала в визах критически большому проценту украинцев. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В ЕС арестовали полтонны золота окружения Януковича

В Евросоюзе было арестовано около 500 килограмм золота, принадлежащего окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин. По его словам, правоохранители не исключают, что могут быть найдены новые деньги и имущество Януковича или его окружения, которые подлежат аресту.

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Канада отказала в визах критически большому проценту украинцев

В текущем году зафиксирован большой процент отказов украинцам в канадских визах, заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Причиной этого, по мнению Шевченко, является устаревшая система оценки украинцев и миграционных рисков. При этом чиновник надеется, что безвизовый режим с Европейским Союзом подтолкнет канадские власти к ее переосмыслению.

Киев ужесточит контроль иностранцев на границе

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о внедрении с 2018 года биометрического контроля для граждан других стран, пересекающих украинскую границу, в том числе россиян. С 1 января иностранцам на границе придется сдавать отпечатки пальцев, которые будут внесены в национальную систему биометрической верификации и идентификации. Кабмину поручено разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

Против Саакашвили подали четыре иска о защите чести и достоинства

Против экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в украинские суды подали четыре иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Среди истцов — глава МВД Арсен Аваков, бывший глава фискальной службы Роман Насиров и два депутата Рады от фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский и Андрей Иванчук. Между тем сам Саакашвили покинул территорию Польши и с украинским паспортом поехал в Данию. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

Под амнистию попадут 1,7 тыс воевавших в Донбассе силовиков

Около 1700 участников военной операции в Донбассе, не совершивших тяжелые преступления, попадут под амнистию, указ о которой президент Украины подписал в субботу, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. По его словам эти люди смогут за три месяца закрыть свои проблемы с законом. Луценко уточнил, что амнистия коснется тех военных, которые совершили мелкие нарушения дисциплины во время несения службы.

Земельный конфликт с участием "Донбасса" в Днепропетровской области

В селе Святовасильевка Днепропетровской области продолжается противостояние между местными жителями и т.н. земельными рейдерами. Для защиты своей земли селяне позвали на помощь Внутренний корпус батальона "Донбасс". "Фермерские хозяйства нескольких сел уже два года страдают от местных бандитов. Все суды выносили решение в пользу крестьян, однако, давление и угрозы самовольно забрать землю продолжаются", — сообщила "Самооборона предпринимателей".

В центре Киева похитили журналистку интернет-издания

В центре Киева неизвестные затолкали в авто девушку, которая, по предварительной информации, является журналистом одного из интернет-изданий. По словам очевидцев, инцидент произошел около 18.00 близ гостиницы "Днепр". Двое мужчин затолкали в авто серебристого цвета девушку, которая успела выбросить из окна сумку, в которой свидетели нашли удостоверение журналиста. Неизвестным пытались помешать прохожие, но безуспешно.

Украинская соцсеть Ukrainians прекратила свое существование

Недавно созданная украинская социальная сеть Ukrainians прекратила свое существование, следует из сообщения соучредителя проекта Александры Струмчинской на ее странице в Facebook. "Меня поставили перед фактом, что разработка украинской социальной сети прекращается. Мне очень жаль, и я откровенно прошу прощения и благодарю всех пользователей, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого проекта", — написала она.

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Именно 4 сентября 476 года глава варваров Одоакр сверг римского императора Августула, положив конец Западной Римской империи. В этот же день в 1802 году немецкий филолог Георг Гротефенд предъявил первый в мире удачный перевод вавилонской клинописи, а 4 сентября 1991 года над зданием Верховной Рады в Киеве впервые поднят сине-желтый флаг.